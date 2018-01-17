Глава МЭР назвал три технологии, которые резко изменят жизнь россиян

На Гайдаровском форуме министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что в ближайшие год-два технологии сильно поменяют российскую жизнь и экономику.

Глава Минэкономразвития выделил три технологии, которые совсем скоро изменят жизнь россиян. Первая — это удаленная идентификация — она упростит и ускорит работу банков и сферы госуслуг. Вторая — искусственный интеллект. И наконец — платформенные решения в электронной торговле и логистике. Например, китайская Alibaba, которая позволила сократить разрыв между производителем и потребителем, а также наши Яндекс-такси и YouDo. Но касается это не только торговли — Орешкин говорил об образовании и медицине.



Максим Орешкин, министр экономического развития РФ: «Использование телемедицины — это единственный де-факто способ серьезно повысить качество услуг медицины в удаленных и труднодоступных местах. Невозможно построить в каждой деревне, в каждом малом городе объект здравоохранения мирового класса, но можно дать такую качественную услугу через удаленный доступ».



Говоря о таких платформенных решениях, министр отметил, что здесь государство должно не прятать голову в песок и не оставаться от них в стороне.