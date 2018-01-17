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    Глава МЭР назвал три технологии, которые резко изменят жизнь россиян. здравоохранение, медицина, технологии, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава МЭР назвал три технологии, которые резко изменят жизнь россиян

    Глава МЭР назвал три технологии, которые резко изменят жизнь россиян

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    Глава МЭР назвал три технологии, которые резко изменят жизнь россиян

    Глава МЭР назвал три технологии, которые резко изменят жизнь россиян

    Глава МЭР назвал три технологии, которые резко изменят жизнь россиян

      На Гайдаровском форуме министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что в ближайшие год-два технологии сильно поменяют российскую жизнь и экономику.

      Глава Минэкономразвития выделил три технологии, которые совсем скоро изменят жизнь россиян. Первая — это удаленная идентификация — она упростит и ускорит работу банков и сферы госуслуг. Вторая — искусственный интеллект. И наконец — платформенные решения в электронной торговле и логистике. Например, китайская Alibaba, которая позволила сократить разрыв между производителем и потребителем, а также наши Яндекс-такси и YouDo. Но касается это не только торговли — Орешкин говорил об образовании и медицине.

      Максим Орешкин, министр экономического развития РФ: «Использование телемедицины — это единственный де-факто способ серьезно повысить качество услуг медицины в удаленных и труднодоступных местах. Невозможно построить в каждой деревне, в каждом малом городе объект здравоохранения мирового класса, но можно дать такую качественную услугу через удаленный доступ».

      Говоря о таких платформенных решениях, министр отметил, что здесь государство должно не прятать голову в песок и не оставаться от них в стороне.

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