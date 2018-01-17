Экипажи истребителей в Ростовской области впервые отработали посадку на автотрассу

В Ростовской области российские летчики впервые отработали приземление военных самолетов на автомобильную трассу. Маневры состоялись в рамках масштабных учений. Они идут в регионе уже второй день. На время тренировки проезжую часть перекрыли. Пилотам пришлось учитывать не только слишком маленькую для самолетов ширину дороги, но и плохие метеоусловия. Кроме того, согласно сценарию, ВПП якобы обстреляли диверсанты.

Военные самолеты взлетели с аэродрома в штатном режиме, а вот садится им предстояло почти в экстремальных условиях. Участок трассы Ростов — Волгоград временно перекрыли, проезжая часть должна быть идеально чистой. Для посадки все готово, но легенда учений усложняет и без того непростую задачу: временную ВПП атакуют диверсанты. Их нападение нужно отбить как можно скорее. Финал первой фазы учений не обошелся без потерь. Есть условно раненый. Его эвакуируют с поля боя, помощью вертолета.



Вдруг на горизонте появились два истребителя Су-30 и бомбардировщик Су-34. Посадка на трассу может потребоваться, например, когда основной аэродром уничтожен противником.



Авиационный участок дороги должен быть шириной не менее 40 метров. Летчики Южного военного округа впервые в истории отечественной военной авиации отработали посадку на шоссе, ширина которого составляет всего 16 метров.



Шасси коснулось трассы. Согласно условиям учений, этого достаточно, чтобы посадку считать успешной, затем самолеты уходят на следующий круг. От пилотов требуется максимальная концентрация. Маневры осложняет сильный боковой ветер. Перед учениями были многочисленные тренировки. Навык посадки пришлось фактически формировать заново.



Владимир, военный летчик: «Естественно, есть психологический барьер, потому что мы летаем на аэродромах, где ширина 36 метров. А эта полоса узкая, навыки формируются».



Как передает корреспондент НТВ Михаил Антропов, новый для нашей военной авиации норматив выполнен на отлично. Нечто подобное удавалось летчикам лишь во времена Великой Отечественной войны.