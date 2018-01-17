На Гайдаровском форуме в лицо Чубайсу бросили листовки

В председателя правления госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса бросили листовки во время одной из сессий Гайдаровского форума.
|
6554
Все произошло в начале сессии. На сцену, где находился Чубайс, выбежал неизвестный мужчина и швырнул стопку листовок в лицо Чубайсу. При этом он попытался что-то сказать посетителям форума, но был остановлен сотрудниками охраны, которые быстро увели его со сцены.
Сам Чубайс отнесся к выходке с юмором. Глава «Роснано» заметил, что активист не смог добросить бумаги до адресата, и вспомнил, что раньше вместо бумаг недовольные бросали бутылки с кефиром. Позже он собрал и зачитал некоторые листовки участникам заседания. «Грабители народа должны быть наказаны», «Завершим реформы так: Сталин, Берия, ГУЛАГ», «Чубайса на нары, народ на Канары», — прочитал Чубайс и добавил, что последний лозунг понравился ему больше других.
По данным РБК, листовки в Чубайса бросил активист незарегистрированной партии «Другая Россия» Арслан Ибрагимов. Таким образом молодой человек выразил протест против «либеральных реформ и приватизации 1990-х». Сейчас активист задержан, с ним работают правоохранители.
Гайдаровский форум — международная научно-практическая конференция России в области экономики, проводится с 2010 года. В этом году форум проходит под девизом «Россия и мир: цели и ценности».
Сам Чубайс отнесся к выходке с юмором. Глава «Роснано» заметил, что активист не смог добросить бумаги до адресата, и вспомнил, что раньше вместо бумаг недовольные бросали бутылки с кефиром. Позже он собрал и зачитал некоторые листовки участникам заседания. «Грабители народа должны быть наказаны», «Завершим реформы так: Сталин, Берия, ГУЛАГ», «Чубайса на нары, народ на Канары», — прочитал Чубайс и добавил, что последний лозунг понравился ему больше других.
По данным РБК, листовки в Чубайса бросил активист незарегистрированной партии «Другая Россия» Арслан Ибрагимов. Таким образом молодой человек выразил протест против «либеральных реформ и приватизации 1990-х». Сейчас активист задержан, с ним работают правоохранители.
Гайдаровский форум — международная научно-практическая конференция России в области экономики, проводится с 2010 года. В этом году форум проходит под девизом «Россия и мир: цели и ценности».
Комментарии