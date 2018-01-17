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    Российский блогер ради шутки подкладывает в постели друзей хищных животных. блогосфера, животные. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийский блогер ради шутки подкладывает в постели друзей хищных животных

    Российский блогер ради шутки подкладывает в постели друзей хищных животных

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    Российский блогер ради шутки подкладывает в постели друзей хищных животных

    Российский блогер ради шутки подкладывает в постели друзей хищных животных

    Российский блогер ради шутки подкладывает в постели друзей хищных животных

      Друзья блогера из России с его же легкой руки оказались в постели с хищником. Хизри Запиров подбросил в кровать спящих товарищей львенка. Розыгрыш привлек внимание не только подписчиков блогера, но и зоозащитников.

      Действующие лица ролика — блогер Запиров, известный как Khiza, и молодой лев. Лев, как полагается царю зверей, по-царски располагается в постели. А сонные друзья блогера некоторое время пытаются понять что происходит, затем с криками выбегают из комнаты. От такого пробуждения даже у человека с железными нервами может душа в пятки уйти.

      Сам же Запиров заявляет, что это не первый подобный розыгрыш на его счету. По его словам, экзотических животных он одалживает у своего друга-дрессировщика. И сам дрессировщик якобы всегда присутствует во время записи ролика.

      Запиров пугал друзей крокодилом и удавом, также подкладывая животных в кровати к друзьям. А вот медведя блогер решил прокатить на своей машине, да еще и с открытым окном. О том, что такие розыгрыши опасны и, возможно, незаконны, вряд ли задумываются и сам Запиров, и его подписчики, которые ставят лайки под каждым подобным видео.

      Не исключено, что интерес к этим видео возникнет не только у зоозащитников, но и у правоохранителей. Даже дрессированные хищники опасны для человека. Пока Запирову везет, и все обходится без последствий.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Антона Талпы.

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