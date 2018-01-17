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    В США 96-летнего священника судят за показ детского порно в доме престарелых. США, порнография, религия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ США 96-летнего священника судят за показ детского порно в доме престарелых

    В США 96-летнего священника судят за показ детского порно в доме престарелых

    1 комментарий
    В США <nobr>96-летнего</nobr> священника судят за показ детского порно в доме престарелых

    В США 96-летнего священника судят за показ детского порно в доме престарелых

    В США <nobr>96-летнего</nobr> священника судят за показ детского порно в доме престарелых

      Приговор теперь уже бывшему священнику католической церкви сегодня огласят в США. Преподобного Гарри Байрна, которому недавно исполнилось 96 лет, и на службы которого стремились попасть верующие со всей Америки, уличили в страсти к порнофильмам.

      Прокуроры уверены: церковнослужитель показывал ролики с несовершеннолетними в доме престарелых, а запрещенные видеозаписи хранил в личном компьютере.

      Джеймс Уолдрон, адвокат обвиняемого: «Очень сложно поверить в то что уважаемый священник, который 72 года посвятил служению церкви, в 96 лет мог отдавать серьезный отчет тому, что находилось на его компьютере. Вероятно, это какая-то ошибка».

      Обвиняемому грозит заключение под стражу. Однако в суде могут учесть состояние его здоровья — вот уже несколько лет он прикован к инвалидной коляске, — и заменить реальное лишение свободы на солидный штраф.

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