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    Жительница Татарстана нашла сестру-близнеца спустя 45 лет поисков. семья, Татарстан. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖительница Татарстана нашла сестру-близнеца спустя 45 лет поисков

    Жительница Татарстана нашла сестру-близнеца спустя 45 лет поисков

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    Жительница Татарстана нашла <nobr>сестру-близнеца</nobr> спустя 45 лет поисков

    Жительница Татарстана нашла сестру-близнеца спустя 45 лет поисков

    Жительница Татарстана нашла <nobr>сестру-близнеца</nobr> спустя 45 лет поисков

      Спустя 45 лет поисков жительница Елабуги нашла свою сестру-близнеца, с которой ее разлучили в роддоме.

      История достойна того, чтобы стать сценарием к индийскому фильму. В 1969 году на свет появились две девочки. Родители тогда решили оставить одну из дочерей в больнице. Семья была бедной, а они растили еще и старших детей. Они надеялись, что позднее смогут забрать девочку, навещали ее в детском доме, но через три года сотрудники органов опеки отдали ребенка в приемную семью. Куда увезли малышку и под какой фамилией — не говорили, ссылаясь на тайну усыновления. Так связь между родными оборвалась.

      Много лет Надежда Столярова верила, что обязательно найдет сестру. Однако обращения в архивы, социальные службы и полицию результата не приносили. Отыскать родного человека удалось только сейчас с помощью социальных сетей. После долгой разлуки сестры отправились вместе в путешествие по России.

      Когда радость от первых встреч уляжется, семьи намерены обратиться к юристам , чтобы выяснить, обязательно ли было органам опеки в их случае соблюдать тайну усыновления. Была ли долгая разлука стечением обстоятельств или в этом есть чья-то вина?

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Динара Усманова.

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