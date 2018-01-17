Жительница Татарстана нашла сестру-близнеца спустя 45 лет поисков

Спустя 45 лет поисков жительница Елабуги нашла свою сестру-близнеца , с которой ее разлучили в роддоме.

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Татарстан

История достойна того, чтобы стать сценарием к индийскому фильму. В 1969 году на свет появились две девочки. Родители тогда решили оставить одну из дочерей в больнице. Семья была бедной, а они растили еще и старших детей. Они надеялись, что позднее смогут забрать девочку, навещали ее в детском доме, но через три года сотрудники органов опеки отдали ребенка в приемную семью. Куда увезли малышку и под какой фамилией — не говорили, ссылаясь на тайну усыновления. Так связь между родными оборвалась.



Много лет Надежда Столярова верила, что обязательно найдет сестру. Однако обращения в архивы, социальные службы и полицию результата не приносили. Отыскать родного человека удалось только сейчас с помощью социальных сетей. После долгой разлуки сестры отправились вместе в путешествие по России.



Когда радость от первых встреч уляжется, семьи намерены обратиться к юристам , чтобы выяснить, обязательно ли было органам опеки в их случае соблюдать тайну усыновления. Была ли долгая разлука стечением обстоятельств или в этом есть чья-то вина?



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Динара Усманова.