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    Осужденный за педофилию клирик Грозовский отправится в колонию строгого режима. изнасилования, насилие над детьми, педофилия, приговоры, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОсужденный за педофилию клирик Грозовский отправится в колонию строгого режима

    Осужденный за педофилию клирик Грозовский отправится в колонию строгого режима

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    Осужденный за педофилию клирик Грозовский отправится в колонию строгого режима

    Осужденный за педофилию клирик Грозовский отправится в колонию строгого режима

    Осужденный за педофилию клирик Грозовский отправится в колонию строгого режима

      Суд в Ленинградской области поставил точку в резонансном деле священника Глеба Грозовского. Клирика признали виновным в педофилии. По версии обвинения, он надругался над тремя девочками в православных лагерях на Ладожском озере и в Греции. Сам Грозовский, уже отстраненный от служения, намерен обжаловать вердикт.

      В рясе, призванной отличать служителей церквей от мирян, Глеб Грозовский появился в суде. В следственном изоляторе наравне с законом божьим он давно изучил и уголовное законодательство, а сегодня узнал, насколько суров бывает суд земной. Священнослужителя, отца четверых детей, двое из которых приемные, сегодня признали насильником трех маленьких девочек 8, 9 и 12 лет и назначили 14-летний тюремный срок.

      Глеб Грозовский, подсудимый: «Я не виноват. Почему суд не принял внимание показания 8 свидетелей в мою пользу?»

      Теперь уже в суде доказано, что отец Глеб, будучи настоятелем храма Иоанна Воина, совершал насилие над девочками «с особым цинизмом, пользуясь беспомощным состоянием потерпевших в силу их возраста». Грозовский часто ездил летом в православные лагеря, родители хотели определить детей именно к нему на смену. Добродушный, умный духовник читал молитвы подопечным и вел их к вере. Но, будучи в Греции в одном из таких лагерей, он зашел к двум девочкам в комнату и надругался над ними.

      Позже (это было важно для следователей, чтобы убедиться, что это не оговор) нашли и еще одну пострадавшую девочку, которую священник совратил в детском лагере в Ленинградской области, когда ей было 8 лет.

      смотретьНа первое заседание суда по делу священника Грозовского пришла внушительная группа поддержки
      На первое заседание суда по делу священника Грозовского пришла внушительная группа поддержки
      У Глеба Грозовского образовалась внушительная группа поддержки. Святым отцом они и сейчас, после обвинительного приговора, продолжают его называть.

      Такие дела всегда сложны с точки зрения доказательств, ведь в основе лежат показания детей. Защитники Грозовского обращали внимание на то, что комнаты тех самых девочек в греческом лагере были смежными с комнатами мальчиков, к тому же о Грозовском ходили сомнительные слухи, потому что якобы девочки влюблялись в него, начинались фантазии. Но не в пользу клирика оказался тот факт, что после предъявления ему обвинения он скрылся в Израиле, потребовалась экстрадиция. Эпизодов нашлось несколько, и его молитвы о правде выглядели уже не так убедительно.

      смотретьСвященник Грозовский получил 14 лет колонии за педофилию
      Священник Грозовский получил 14 лет колонии за педофилию
      Как передает корреспондент НТВ Николай Булкин, вину Глеб Грозовский не признал и в последнем слове, но суд счел, что правда в том, что священнослужитель — педофил. Более 3 лет, проведенные им в СИЗО, зачтут. Более миллиона рублей осужденный должен будет выплатить пострадавшим. Вместо рясы его облачением теперь будет тюремная роба. Грозовсий уже заявил, что будет обжаловать приговор.

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