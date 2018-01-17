Осужденный за педофилию клирик Грозовский отправится в колонию строгого режима

Суд в Ленинградской области поставил точку в резонансном деле священника Глеба Грозовского. Клирика признали виновным в педофилии. По версии обвинения, он надругался над тремя девочками в православных лагерях на Ладожском озере и в Греции. Сам Грозовский, уже отстраненный от служения, намерен обжаловать вердикт.
В рясе, призванной отличать служителей церквей от мирян, Глеб Грозовский появился в суде. В следственном изоляторе наравне с законом божьим он давно изучил и уголовное законодательство, а сегодня узнал, насколько суров бывает суд земной. Священнослужителя, отца четверых детей, двое из которых приемные, сегодня признали насильником трех маленьких девочек 8, 9 и 12 лет и назначили 14-летний тюремный срок.
Глеб Грозовский, подсудимый: «Я не виноват. Почему суд не принял внимание показания 8 свидетелей в мою пользу?»
Теперь уже в суде доказано, что отец Глеб, будучи настоятелем храма Иоанна Воина, совершал насилие над девочками «с особым цинизмом, пользуясь беспомощным состоянием потерпевших в силу их возраста». Грозовский часто ездил летом в православные лагеря, родители хотели определить детей именно к нему на смену. Добродушный, умный духовник читал молитвы подопечным и вел их к вере. Но, будучи в Греции в одном из таких лагерей, он зашел к двум девочкам в комнату и надругался над ними.
Позже (это было важно для следователей, чтобы убедиться, что это не оговор) нашли и еще одну пострадавшую девочку, которую священник совратил в детском лагере в Ленинградской области, когда ей было 8 лет.
У Глеба Грозовского образовалась внушительная группа поддержки. Святым отцом они и сейчас, после обвинительного приговора, продолжают его называть.
Такие дела всегда сложны с точки зрения доказательств, ведь в основе лежат показания детей. Защитники Грозовского обращали внимание на то, что комнаты тех самых девочек в греческом лагере были смежными с комнатами мальчиков, к тому же о Грозовском ходили сомнительные слухи, потому что якобы девочки влюблялись в него, начинались фантазии. Но не в пользу клирика оказался тот факт, что после предъявления ему обвинения он скрылся в Израиле, потребовалась экстрадиция. Эпизодов нашлось несколько, и его молитвы о правде выглядели уже не так убедительно.
Как передает корреспондент НТВ Николай Булкин, вину Глеб Грозовский не признал и в последнем слове, но суд счел, что правда в том, что священнослужитель — педофил. Более 3 лет, проведенные им в СИЗО, зачтут. Более миллиона рублей осужденный должен будет выплатить пострадавшим. Вместо рясы его облачением теперь будет тюремная роба. Грозовсий уже заявил, что будет обжаловать приговор.
Глеб Грозовский, подсудимый: «Я не виноват. Почему суд не принял внимание показания 8 свидетелей в мою пользу?»
Теперь уже в суде доказано, что отец Глеб, будучи настоятелем храма Иоанна Воина, совершал насилие над девочками «с особым цинизмом, пользуясь беспомощным состоянием потерпевших в силу их возраста». Грозовский часто ездил летом в православные лагеря, родители хотели определить детей именно к нему на смену. Добродушный, умный духовник читал молитвы подопечным и вел их к вере. Но, будучи в Греции в одном из таких лагерей, он зашел к двум девочкам в комнату и надругался над ними.
Позже (это было важно для следователей, чтобы убедиться, что это не оговор) нашли и еще одну пострадавшую девочку, которую священник совратил в детском лагере в Ленинградской области, когда ей было 8 лет.
У Глеба Грозовского образовалась внушительная группа поддержки. Святым отцом они и сейчас, после обвинительного приговора, продолжают его называть.
Такие дела всегда сложны с точки зрения доказательств, ведь в основе лежат показания детей. Защитники Грозовского обращали внимание на то, что комнаты тех самых девочек в греческом лагере были смежными с комнатами мальчиков, к тому же о Грозовском ходили сомнительные слухи, потому что якобы девочки влюблялись в него, начинались фантазии. Но не в пользу клирика оказался тот факт, что после предъявления ему обвинения он скрылся в Израиле, потребовалась экстрадиция. Эпизодов нашлось несколько, и его молитвы о правде выглядели уже не так убедительно.
Как передает корреспондент НТВ Николай Булкин, вину Глеб Грозовский не признал и в последнем слове, но суд счел, что правда в том, что священнослужитель — педофил. Более 3 лет, проведенные им в СИЗО, зачтут. Более миллиона рублей осужденный должен будет выплатить пострадавшим. Вместо рясы его облачением теперь будет тюремная роба. Грозовсий уже заявил, что будет обжаловать приговор.
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