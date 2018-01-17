Обвиняемый в коррупции премьер Чехии объявил об отставке правительства

Правительство Чехии не смогло заручиться доверием в парламенте страны
из-за коррупционного скандала вокруг премьер-министра Андрея Бабиша.
Правительство Чехии во главе с премьером Андреем Бабишем подало в среду в отставку. Накануне нижняя палата парламента выразила кабинету министров недоверие из-за обвинений в адрес премьер-министра страны, миллиардера Андрея Бабиша, передает ТАСС.
Сообщается, что из 200 парламентариев за доверие правительству выступили лишь 78 депутатов — членов партии «Акция недовольных граждан», которую возглавляет сам Бабиш.
В ближайшее время премьер по закону должен подать прошение об отставке правительства президенту страны Милошу Земану. Президент ранее заявлял, что намерен поручить Бабишу формирование нового правительства, так как его партия победила в октябре на парламентских выборах. Парламент же в пятницу начнет обсуждение вопроса о лишении Бабиша неприкосновенности.
Осенью 2017 года полиция обвинила Бабиша и нескольких его сторонников в махинациях со средствами, выделенными фондами Евросоюза. По данным следствия, одна из фирм Бабиша присвоила 50 млн крон (около 2,4 млн долларов). Скандал начался незадолго до выборов. Сам премьер считает обвинения провокацией, направленной против его партии.
Сообщается, что из 200 парламентариев за доверие правительству выступили лишь 78 депутатов — членов партии «Акция недовольных граждан», которую возглавляет сам Бабиш.
В ближайшее время премьер по закону должен подать прошение об отставке правительства президенту страны Милошу Земану. Президент ранее заявлял, что намерен поручить Бабишу формирование нового правительства, так как его партия победила в октябре на парламентских выборах. Парламент же в пятницу начнет обсуждение вопроса о лишении Бабиша неприкосновенности.
Осенью 2017 года полиция обвинила Бабиша и нескольких его сторонников в махинациях со средствами, выделенными фондами Евросоюза. По данным следствия, одна из фирм Бабиша присвоила 50 млн крон (около 2,4 млн долларов). Скандал начался незадолго до выборов. Сам премьер считает обвинения провокацией, направленной против его партии.
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