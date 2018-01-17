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    Скончался создатель комедии «Полицейская академия»

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    Скончался создатель комедии «Полицейская академия»

    Скончался создатель комедии «Полицейская академия»

    Американский режиссер Хью Уилсон умер на 75-м году жизни.

    Американский режиссер Хью Уилсон, создатель комедии «Полицейская академия», скончался во вторник в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, передает портал CBS 19 News. Сообщается, что он умер дома после тяжелой болезни. Подробности его смерти не раскрываются.

    Хью Уилсон снял несколько комедийных сериалов и фильмов «Клуб первых жен», «Взрыв из прошлого», «Телохранитель Тесс». Больше всего он известен как режиссер и сценарист первого фильма из цикла «Полицейская академия». Лента завоевала популярность, и позднее вышло еще шесть фильмов, их снимали другие режиссеры. В седьмой части цикла действие происходит в Москве.

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