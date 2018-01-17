В Ижевске при взрыве газа в жилом доме погиб человек

В жилом доме в Ижевске взорвался газ. Погиб один человек.
ЧП случилось в доме по адресу Пушкинская, 118. Там в одной из квартир взорвался бытовой газ. По данным городской администрации, в помещении были выбиты окна, но сами конструкции дома не повреждены. Эвакуация жильцов не потребовалась.
Между тем в правоохранительных органах региона ТАСС сообщили, что при взрыве погибла женщина.
На месте работают представители МЧС, МВД, Следственного комитета, администрации города и управляющей компании.
Между тем в правоохранительных органах региона ТАСС сообщили, что при взрыве погибла женщина.
На месте работают представители МЧС, МВД, Следственного комитета, администрации города и управляющей компании.
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