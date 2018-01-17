Епархия не лишит сана священника Грозовского до вступления приговора в силу

Вопрос о лишении церковного сана осужденного священника Грозовского будет решен только после вступления приговора в силу, заявили в Гатчинской епархии Московского патриархата.
Решение лишить сана священника Глеба Грозовского, который сегодня был приговорен к 14 годам колонии за педофилию, будет принято только после вступления приговора в силу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Гатчинской епархии, в которой служит Грозовский.
Пресс-служба Гатчинской епархии: «Сторона защиты имеет право на обжалование приговора. Приговор еще не вступил в силу. Он, скорее всего, будет обжалован. До окончательного решения суда со стороны церкви не может быть каких-либо решений».
В пресс-службе уточнили, что пока Грозовский «временно запрещен в священнослужении».
Приговор Грозовскому был вынесен в среду в Приозерском городском суде Ленинградской области. Бывший настоятель храма Иоанна Воина в поселке Малое Верево Ленинградской области обвинен в растлении трех школьниц. По версии следствия, инкриминируемые ему преступления экс-советник гендиректора футбольного клуба «Зенит» и отец четверых детей совершил «с особым цинизмом и пользуясь беспомощным состоянием потерпевших в силу возраста». Сам священник свою вину не признает.
Уголовное преследование клирика началось почти четыре года назад. Тогда Грозовского объявили в международный розыск, заключили под стражу в Израиле и в сентябре 2016 года экстрадировали в Россию. С 2014 года дело Грозовского находится под контролем правозащитного центра Всемирного Русского Народного собора. Как заявил РИА Новости директор правозащитного центра Романа Силантьева, дело священника еще далеко от завершения.
Роман Силантьев, директор правозащитного центра ВРНС: «Адвокат и общественный защитник говорили о многочисленных нарушениях в ходе процесса в суде первой инстанции… Но есть суды других инстанций, будет апелляция. Я лично не верю в виновность отца Глеба. Смущает хотя бы то, что пострадавшие — уже довольно взрослые девицы — на суд не явились».
Пресс-служба Гатчинской епархии: «Сторона защиты имеет право на обжалование приговора. Приговор еще не вступил в силу. Он, скорее всего, будет обжалован. До окончательного решения суда со стороны церкви не может быть каких-либо решений».
В пресс-службе уточнили, что пока Грозовский «временно запрещен в священнослужении».
Приговор Грозовскому был вынесен в среду в Приозерском городском суде Ленинградской области. Бывший настоятель храма Иоанна Воина в поселке Малое Верево Ленинградской области обвинен в растлении трех школьниц. По версии следствия, инкриминируемые ему преступления экс-советник гендиректора футбольного клуба «Зенит» и отец четверых детей совершил «с особым цинизмом и пользуясь беспомощным состоянием потерпевших в силу возраста». Сам священник свою вину не признает.
Уголовное преследование клирика началось почти четыре года назад. Тогда Грозовского объявили в международный розыск, заключили под стражу в Израиле и в сентябре 2016 года экстрадировали в Россию. С 2014 года дело Грозовского находится под контролем правозащитного центра Всемирного Русского Народного собора. Как заявил РИА Новости директор правозащитного центра Романа Силантьева, дело священника еще далеко от завершения.
Роман Силантьев, директор правозащитного центра ВРНС: «Адвокат и общественный защитник говорили о многочисленных нарушениях в ходе процесса в суде первой инстанции… Но есть суды других инстанций, будет апелляция. Я лично не верю в виновность отца Глеба. Смущает хотя бы то, что пострадавшие — уже довольно взрослые девицы — на суд не явились».
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