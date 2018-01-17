Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
    •  

    Амурских врачей заподозрили в «лечении» умерших пациентов

    комментировать

    Амурских врачей заподозрили в «лечении» умерших пациентов

    Амурских врачей заподозрили в «лечении» умерших пациентов

    В Амурской области врачей заподозрили в мошенничестве. Там были выявлены три случая «лечения» умерших пациентов.

    В ходе прокурорской проверки в Мазановской больнице Амурской области прокуратура выявила три случая мошенничества путем «приписок», когда врачи «лечили» умерших пациентов.

    По данным надзорного ведомства, в 2016–2017 годах в реестр на оплату медицинских услуг, оказанных амбулаторно в неотложной форме, были внесены фиктивные записи в отношении 24 человек. В трех случаях записи вносились после регистрации смерти «пациентов».

    Прокуратура Амурской области: «Установлены три случая внесения записей об обращениях граждан в приемное отделение ГБУЗ АО „Мазановская больница“ за оказанием неотложной медицинской помощью после регистрации смерти данных лиц отделением ЗАГС по Мазановскому району».

    Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере страхования.



    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru