Амурских врачей заподозрили в «лечении» умерших пациентов

В Амурской области врачей заподозрили в мошенничестве. Там были выявлены три случая «лечения» умерших пациентов.
В ходе прокурорской проверки в Мазановской больнице Амурской области прокуратура выявила три случая мошенничества путем «приписок», когда врачи «лечили» умерших пациентов.
По данным надзорного ведомства, в 2016–2017 годах в реестр на оплату медицинских услуг, оказанных амбулаторно в неотложной форме, были внесены фиктивные записи в отношении 24 человек. В трех случаях записи вносились после регистрации смерти «пациентов».
Прокуратура Амурской области: «Установлены три случая внесения записей об обращениях граждан в приемное отделение ГБУЗ АО „Мазановская больница“ за оказанием неотложной медицинской помощью после регистрации смерти данных лиц отделением ЗАГС по Мазановскому району».
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере страхования.
По данным надзорного ведомства, в 2016–2017 годах в реестр на оплату медицинских услуг, оказанных амбулаторно в неотложной форме, были внесены фиктивные записи в отношении 24 человек. В трех случаях записи вносились после регистрации смерти «пациентов».
Прокуратура Амурской области: «Установлены три случая внесения записей об обращениях граждан в приемное отделение ГБУЗ АО „Мазановская больница“ за оказанием неотложной медицинской помощью после регистрации смерти данных лиц отделением ЗАГС по Мазановскому району».
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере страхования.
Комментарии