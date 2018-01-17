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    В США недалеко от Детройта упал метеорит: видео. США, метеорит. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ США недалеко от Детройта упал метеорит: видео

    В США недалеко от Детройта упал метеорит: видео

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    • Фото: Mike Austin / youtube.com
    В США недалеко от Детройта упал метеорит: видео

    В США недалеко от Детройта упал метеорит: видео

    В США недалеко от Детройта упал метеорит: видео
    • Фото: Mike Austin / youtube.com

      • Небольшой метеорит упал неподалеку от американского города Детройта в американском штате Мичиган.

      Явление зафиксировала Национальная метеорологическая служба США. Об этом ведомство сообщило на своей странице в Twitter.

      Национальная метеорологическая служба США: «Национальная метеорологическая служба проанализировала полученные данные и может подтвердить, что вспышка и взрыв были не громом или молнией, вероятнее всего, они были вызваны падением метеорита».

      Яркую вспышку зафиксировали многочисленные камеры наружного наблюдения и видеорегистраторы на автомобилях. На опубликованных в Сети записях видно, как в небе взрывается светящийся объект.

      По данным Геологической службы США, метеорит упал в восьми километрах от населенного пункта Нью-Хейвен к северо-востоку от Детройта. В результате произошло землетрясение магнитудой 2,0. Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.



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