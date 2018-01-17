В США недалеко от Детройта упал метеорит: видео

Небольшой метеорит упал неподалеку от американского города Детройта в американском штате Мичиган.
Явление зафиксировала Национальная метеорологическая служба США. Об этом ведомство сообщило на своей странице в Twitter.
Национальная метеорологическая служба США: «Национальная метеорологическая служба проанализировала полученные данные и может подтвердить, что вспышка и взрыв были не громом или молнией, вероятнее всего, они были вызваны падением метеорита».
Яркую вспышку зафиксировали многочисленные камеры наружного наблюдения и видеорегистраторы на автомобилях. На опубликованных в Сети записях видно, как в небе взрывается светящийся объект.
По данным Геологической службы США, метеорит упал в восьми километрах от населенного пункта Нью-Хейвен к северо-востоку от Детройта. В результате произошло землетрясение магнитудой 2,0. Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Национальная метеорологическая служба США: «Национальная метеорологическая служба проанализировала полученные данные и может подтвердить, что вспышка и взрыв были не громом или молнией, вероятнее всего, они были вызваны падением метеорита».
Яркую вспышку зафиксировали многочисленные камеры наружного наблюдения и видеорегистраторы на автомобилях. На опубликованных в Сети записях видно, как в небе взрывается светящийся объект.
По данным Геологической службы США, метеорит упал в восьми километрах от населенного пункта Нью-Хейвен к северо-востоку от Детройта. В результате произошло землетрясение магнитудой 2,0. Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
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