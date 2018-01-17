Жителя Биробиджана отправили в колонию за попытки похищения детей

В Биробиджане вступил в силу приговор жителю Еврейской АО, совершившему попытки похищения детей в возрасте 8 и 10 лет.
Сообщение пресс-службы прокуратуры Еврейской АО: «Мужчина признан виновным в покушении на похищение несовершеннолетнего лица, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, покушении на незаконное проникновение в жилище, незаконное изготовление и хранение наркотических средств в значительном размере».
В прокуратуре сообщили, что обвиняемый был осужден на 8 лет и два месяца лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима в ноябре 2017 года. Но обвиняемый подал апелляцию. Суд жалобу не удовлетворил, и приговор в среду вступил в законную силу, пишет ТАСС.
Осенью 2016 года мужчина на улице схватил 8-летнюю девочку, но ей удалось позвать на помощь прохожих, вырваться и убежать. Тогда преступник совершил попытку похищения 10-летнего мальчика. Он зашел за ребенком в подъезд, отнял у него ключи и пытался силой увести ребенка с собой. На крики о помощи вышла соседка, которая помогла ребенку отбиться от взрослого. Женщина заперлась с мальчиком в квартире. А пока преступник продолжал ломиться к ним в дверь, вызвала полицию.
Установлено, что мужчина охотился за детьми в состоянии наркотического опьянения. Подозреваемый был задержан и арестован. Позже при обысках в квартире задержанного были обнаружены изготовленные им наркотики.
В прокуратуре сообщили, что обвиняемый был осужден на 8 лет и два месяца лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима в ноябре 2017 года. Но обвиняемый подал апелляцию. Суд жалобу не удовлетворил, и приговор в среду вступил в законную силу, пишет ТАСС.
Осенью 2016 года мужчина на улице схватил 8-летнюю девочку, но ей удалось позвать на помощь прохожих, вырваться и убежать. Тогда преступник совершил попытку похищения 10-летнего мальчика. Он зашел за ребенком в подъезд, отнял у него ключи и пытался силой увести ребенка с собой. На крики о помощи вышла соседка, которая помогла ребенку отбиться от взрослого. Женщина заперлась с мальчиком в квартире. А пока преступник продолжал ломиться к ним в дверь, вызвала полицию.
Установлено, что мужчина охотился за детьми в состоянии наркотического опьянения. Подозреваемый был задержан и арестован. Позже при обысках в квартире задержанного были обнаружены изготовленные им наркотики.
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