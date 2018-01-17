Возможность военного удара по КНДР Тиллерсон комментировать отказался

Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон не стал комментировать возможность ограниченного военного удара по территории КНДР.
В Ванкувере на пресс-конференции по итогам встречи, посвященной северокорейскому вопросу, госсекретарь США пообщался с журналистами. От комментариев о возможном ограниченном военном ударе по территории КНДР Тиллерсон отказался.
Рекс Тиллерсон, госсекретарь США: «Я не собираюсь комментировать вопросы, по которым Национальный совет безопасности или президент еще не приняли решения».
Тиллерсон ушел от ответа на вопрос репортеров о том, были ли прямые контакты между американским лидером Дональдом Трампом и его северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.
Рекс Тиллерсон: «В этой ситуации есть некоторые элементы, которые я комментировать не буду. Не думаю, что в этом есть смысл».
Говоря об ограничительных мерах в отношении Пхеньяна, Тиллерсон сообщил, что Вашингтон в случае новых провокаций со стороны КНДР намерен добиваться ужесточения санкций, передает «Интерфакс».
Рекс Тиллерсон, госсекретарь США: «Я не собираюсь комментировать вопросы, по которым Национальный совет безопасности или президент еще не приняли решения».
Тиллерсон ушел от ответа на вопрос репортеров о том, были ли прямые контакты между американским лидером Дональдом Трампом и его северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.
Рекс Тиллерсон: «В этой ситуации есть некоторые элементы, которые я комментировать не буду. Не думаю, что в этом есть смысл».
Говоря об ограничительных мерах в отношении Пхеньяна, Тиллерсон сообщил, что Вашингтон в случае новых провокаций со стороны КНДР намерен добиваться ужесточения санкций, передает «Интерфакс».
Комментарии