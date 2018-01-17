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    Возможность военного удара по КНДР Тиллерсон комментировать отказался

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    Возможность военного удара по КНДР Тиллерсон комментировать отказался

    Возможность военного удара по КНДР Тиллерсон комментировать отказался

    Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон не стал комментировать возможность ограниченного военного удара по территории КНДР.

    В Ванкувере на пресс-конференции по итогам встречи, посвященной северокорейскому вопросу, госсекретарь США пообщался с журналистами. От комментариев о возможном ограниченном военном ударе по территории КНДР Тиллерсон отказался.

    Рекс Тиллерсон, госсекретарь США: «Я не собираюсь комментировать вопросы, по которым Национальный совет безопасности или президент еще не приняли решения».

    Тиллерсон ушел от ответа на вопрос репортеров о том, были ли прямые контакты между американским лидером Дональдом Трампом и его северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.

    Рекс Тиллерсон: «В этой ситуации есть некоторые элементы, которые я комментировать не буду. Не думаю, что в этом есть смысл».

    Говоря об ограничительных мерах в отношении Пхеньяна, Тиллерсон сообщил, что Вашингтон в случае новых провокаций со стороны КНДР намерен добиваться ужесточения санкций, передает «Интерфакс».

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