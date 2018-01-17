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    После финиша 10 этапа ралли «Дакар» экипаж Николаева сохранил лидерство

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    После финиша 10 этапа ралли «Дакар» экипаж Николаева сохранил лидерство

    После финиша 10 этапа ралли «Дакар» экипаж Николаева сохранил лидерство

    После финиша 10 этапа ралли «Дакар» экипаж Николаева сохранил лидерство
  • Фото: Associated Press © 2018, Ricardo Mazalan

    • Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды «КамАЗ-Мастер» финишировал четвертым на десятом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.

    Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды «КамАЗ-мастер» преодолел спецучасток длиной 424 км между аргентинскими городами Сальта и Белен за 5 часов 54 минуты и 3 секунды и финишировал четвертым. А лучшее время в гонке 10 этапа показал экипаж голландца Тони ван Генугтена на Iveco — 5:31.49. Вторым финишировал аргентинец Федерико Вильягра на Iveco (отставание 0.33). Третье место у экипажа белорусского гонщика Сергея Вязовича из команды «МАЗ-спорт» (+11.09). Николаев уступил победителю 22 минуты и 14 секунд.

    Пятым к финишу пришел экипаж Айрата Мардеева из команды «КамАЗ-Мастер» (+24.34), а экипаж Дмитрия Сотникова показал седьмое время (+32.02).

    Экипаж Николаева продолжает лидировать в общем зачете грузовиков с результатом 34 часа 9 минут 9 секунд. Второе место занимает Вильягра (+24.44), на третьей строчке зачета экипаж Вязовича (+3:48.30).

    Финал ралли запланирован на 20 января в аргентинской Кордове, напоминает ТАСС.

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