Легенда бразильского футбола Роналдиньо завершил спортивную карьеру

Агент и брат бразильского футболиста Роналдиньо заявил, что знаменитый спортсмен завершил свою футбольную карьеру.
Чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдиньо завершил игровую карьеру в возрасте 37 лет. Об этом телеканалу Globo Esporte заявил агент и брат игрока.
Роберто де Ассис, спортивный агент и брат футболиста Роналдиньо: «Он закончил. Все, конец. Мы устроим большое мероприятие после чемпионата мира в России, вероятно, в августе. Мы будет проводить различные мероприятия в Бразилии, Европе и Азии. И, конечно же, организуем матч с участием сборной Бразилии».
Роналдиньо в 2005 году стал обладателем «Золотого мяча», как лучший футболист мира. Также он дважды признавался лучшим игроком года по версии ФИФА. Он играл за французский ПСЖ, испанскую «Барселону» и итальянский «Милан» и дважды становился чемпионом Испании (2005, 2006), а также чемпионом Италии (2011). А в составе Барселоны Роналдиньо стал победителем Лиги чемпионов в 2006 году, напоминает ТАСС.
Роберто де Ассис, спортивный агент и брат футболиста Роналдиньо: «Он закончил. Все, конец. Мы устроим большое мероприятие после чемпионата мира в России, вероятно, в августе. Мы будет проводить различные мероприятия в Бразилии, Европе и Азии. И, конечно же, организуем матч с участием сборной Бразилии».
Роналдиньо в 2005 году стал обладателем «Золотого мяча», как лучший футболист мира. Также он дважды признавался лучшим игроком года по версии ФИФА. Он играл за французский ПСЖ, испанскую «Барселону» и итальянский «Милан» и дважды становился чемпионом Испании (2005, 2006), а также чемпионом Италии (2011). А в составе Барселоны Роналдиньо стал победителем Лиги чемпионов в 2006 году, напоминает ТАСС.
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