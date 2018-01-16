В горящем доме в Омской области погибли бабушка и двое внуков

Следственный комитет устанавливает обстоятельства гибели пожилой женщины и двоих детей в горящем доме в поселке Ачаирский в Омской области.
Сообщение пресс-службы СУ Следственного комитета РФ по Омской области: «В поселке Ачаирский Омской области произошел пожар в частном доме. Погибли, задохнувшись от дыма, бабушка и двое детей».
Пожар был ликвидирован силами местных жителей еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений МЧС России. На место происшествия выехали следователи, пишет ТАСС.
Пожар был ликвидирован силами местных жителей еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений МЧС России. На место происшествия выехали следователи, пишет ТАСС.
Комментарии