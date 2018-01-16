В Чехии более 40 автомобилей столкнулись на заснеженной трассе

Массовая авария в Чехии произошла на скоростной магистрали, соединяющей Прагу и Братиславу.
Движение по скоростной автотрассе Прага-Братислава оказалось полностью блокировано столкнувшимися автомобилями. Столкнулось более 40 машин. В полиции сообщили, что причиной массовых аварий стал сильный снегопад и превышение водителями допустимой скорости движения при таких погодных условиях.
Петр Замечник, представитель полиции Южно-Моравского края: «Движение на данном отрезке в обоих направлениях было временно заблокировано, водители пользуются объездами по местным автодорогам. Среди попавших в аварию машин много грузовиков. Пожарные помогают дорожным рабочим с их подъемом из кюветов, на это уйдет, вероятно, вся ночь. Пострадали около 10 человек, из них один получил ранение средней тяжести. У остальных легкие травмы».
Всего же в Чехии, по данным полиции, в результате непогоды произошло более 100 автомобильных аварий. Полиция обращается к автовладельцам с призывом без крайней необходимости не выезжать на дороги в ближайшие дни, до улучшения погодных условий, пишет РИА Новости.
Петр Замечник, представитель полиции Южно-Моравского края: «Движение на данном отрезке в обоих направлениях было временно заблокировано, водители пользуются объездами по местным автодорогам. Среди попавших в аварию машин много грузовиков. Пожарные помогают дорожным рабочим с их подъемом из кюветов, на это уйдет, вероятно, вся ночь. Пострадали около 10 человек, из них один получил ранение средней тяжести. У остальных легкие травмы».
Всего же в Чехии, по данным полиции, в результате непогоды произошло более 100 автомобильных аварий. Полиция обращается к автовладельцам с призывом без крайней необходимости не выезжать на дороги в ближайшие дни, до улучшения погодных условий, пишет РИА Новости.
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