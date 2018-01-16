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    Ким Кардашьян поблагодарила суррогатную мать за рождение дочки

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    • Фото: kardashyan2015 / instagram.com
    Ким Кардашьян поблагодарила суррогатную мать за рождение дочки

    Ким Кардашьян поблагодарила суррогатную мать за рождение дочки

    Ким Кардашьян поблагодарила суррогатную мать за рождение дочки
  • Фото: kardashyan2015 / instagram.com

    • Американская светская львица Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст в третий раз стали родителями благодаря суррогатной матери.

    О рождении «здоровой и прекрасной дочки» телезвезда сообщила в своем блоге.

    Также она поблагодарила суррогатную мать, которая выносила ребенка, за «осуществление мечты» и врачей, принимавших роды. Кардашьян сообщила, что ее сын Сейнт и дочь Норт взволнованы предстоящей встречей с сестрой.

    Ранее стало известно, что Ким Кардашьян решила воспользоваться услугами суррогатной матери, так как врачи сообщили телезвезде, что третьи роды могут угрожать ее здоровью. Дело в том, что предыдущие беременности светской львицы проходили с осложнениями. При этом сообщалось, что Ким Кардашьян и Канье Уэст заплатили женщине и представляющему ее агентству около 114 тыс. долларов.

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