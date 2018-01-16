Ким Кардашьян поблагодарила суррогатную мать за рождение дочки

Американская светская львица Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст в третий раз стали родителями благодаря суррогатной матери.
О рождении «здоровой и прекрасной дочки» телезвезда сообщила в своем блоге.
Также она поблагодарила суррогатную мать, которая выносила ребенка, за «осуществление мечты» и врачей, принимавших роды. Кардашьян сообщила, что ее сын Сейнт и дочь Норт взволнованы предстоящей встречей с сестрой.
Ранее стало известно, что Ким Кардашьян решила воспользоваться услугами суррогатной матери, так как врачи сообщили телезвезде, что третьи роды могут угрожать ее здоровью. Дело в том, что предыдущие беременности светской львицы проходили с осложнениями. При этом сообщалось, что Ким Кардашьян и Канье Уэст заплатили женщине и представляющему ее агентству около 114 тыс. долларов.
Также она поблагодарила суррогатную мать, которая выносила ребенка, за «осуществление мечты» и врачей, принимавших роды. Кардашьян сообщила, что ее сын Сейнт и дочь Норт взволнованы предстоящей встречей с сестрой.
Ранее стало известно, что Ким Кардашьян решила воспользоваться услугами суррогатной матери, так как врачи сообщили телезвезде, что третьи роды могут угрожать ее здоровью. Дело в том, что предыдущие беременности светской львицы проходили с осложнениями. При этом сообщалось, что Ким Кардашьян и Канье Уэст заплатили женщине и представляющему ее агентству около 114 тыс. долларов.
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