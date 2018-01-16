В ЕС подсчитали, сколько потратили на Украину за три года

За последние три года Евросоюз направил на помощь Украине более 10 млрд евро.
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Как сообщил глава представительства Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли, 100 млн евро из этой суммы были направлены на реформирование более 10 министерств и двух государственных учреждений.
Посол заявил о необходимости реформы государственного управления, подчеркнув, что Евросоюз выделял Украине деньги на борьбу с такими угрозами, как неэффективное управление, слабые государственные институты и отсутствие верховенства права, передает УНН.
Отметим, что ранее стало известно, что Еврокомиссия решила не перечислять Киеву 600 млн евро. Дело в том, что украинские власти так и не провели реформы, необходимые для предоставления третьего транша программы финансовой помощи общим объемом 1,8 млрд евро.
Посол заявил о необходимости реформы государственного управления, подчеркнув, что Евросоюз выделял Украине деньги на борьбу с такими угрозами, как неэффективное управление, слабые государственные институты и отсутствие верховенства права, передает УНН.
Отметим, что ранее стало известно, что Еврокомиссия решила не перечислять Киеву 600 млн евро. Дело в том, что украинские власти так и не провели реформы, необходимые для предоставления третьего транша программы финансовой помощи общим объемом 1,8 млрд евро.
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