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    В ЕС подсчитали, сколько потратили на Украину за три года

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    • Фото: European Union in Ukraine / Facebook
    В ЕС подсчитали, сколько потратили на Украину за три года

    В ЕС подсчитали, сколько потратили на Украину за три года

    В ЕС подсчитали, сколько потратили на Украину за три года
  • Фото: European Union in Ukraine / Facebook

    • За последние три года Евросоюз направил на помощь Украине более 10 млрд евро.

    Как сообщил глава представительства Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли, 100 млн евро из этой суммы были направлены на реформирование более 10 министерств и двух государственных учреждений.

    Посол заявил о необходимости реформы государственного управления, подчеркнув, что Евросоюз выделял Украине деньги на борьбу с такими угрозами, как неэффективное управление, слабые государственные институты и отсутствие верховенства права, передает УНН.

    Отметим, что ранее стало известно, что Еврокомиссия решила не перечислять Киеву 600 млн евро. Дело в том, что украинские власти так и не провели реформы, необходимые для предоставления третьего транша программы финансовой помощи общим объемом 1,8 млрд евро.

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