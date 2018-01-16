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    Мойщик окон погиб, сорвавшись с высотки в Москве

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    Мойщик окон погиб, сорвавшись с высотки в Москве

    Мойщик окон погиб, сорвавшись с высотки в Москве

    Мойщик окон погиб, сорвавшись с высотки в Москве
  • Фото: mreporter.ru

    • Мужчина погиб при работах на 22-этажном здании на юго-западе Москвы.

    Трагедия произошла во время работ на фасаде высотного здания на Профсоюзной улице. Строительная люлька оборвалась, а потом зависла на уровне второго этажа.

    В результате мужчина упал и получил смертельные травмы. По предварительным данным, погибший мыл окна, сообщает агентство «Москва».

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