Мойщик окон погиб, сорвавшись с высотки в Москве

Мужчина погиб при работах на
22-этажном здании на юго-западе Москвы.
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Трагедия произошла во время работ на фасаде высотного здания на Профсоюзной улице. Строительная люлька оборвалась, а потом зависла на уровне второго этажа.
В результате мужчина упал и получил смертельные травмы. По предварительным данным, погибший мыл окна, сообщает агентство «Москва».
В результате мужчина упал и получил смертельные травмы. По предварительным данным, погибший мыл окна, сообщает агентство «Москва».
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