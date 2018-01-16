Ученые назвали настоящую причину эпидемии чумы в Европе

Переносчиками чумы в Средние века могли быть не крысы, как принято считать, а люди и их паразиты, утверждают ученые из Норвегии и Италии.
Причиной эпидемии чумы в Средние века в Европе могли быть не крысы, как принято считать, а люди и их паразиты. К такому выводу пришли ученые из Университета Осло в Норвегии и Университета Феррары в Италии. Результаты исследования были опубликованы в газете Telegraph.
Исследователи изучили данные о смертности из-за девяти вспышек чумы с XIV по XIX века и составили три модели распространения заболевания: через крыс, воздушно-капельным путем и через паразитов, которые живут на человеческом теле — вшей и блох. Выяснилось, что в семи случаях из девяти реальное распространение чумы совпадает с моделью распространения через паразитов. Ученые также обращают внимание, что версии о крысах, которые переносили чуму, нет ни одного исторического или археологического подтверждения.
Самая масштабная пандемия чумы проходила в середине XIV века и унесла жизни от 75 млн до 200 млн человек. В некоторых странах опасность заразиться чумой есть и в наше время. Среди этих стран Мадагаскар, Конго, Перу. За последние 7 лет в мире было зафиксировано более 3 тысяч случаев заражения чумой, более 500 из них привели к летальному исходу.
Исследователи изучили данные о смертности из-за девяти вспышек чумы с XIV по XIX века и составили три модели распространения заболевания: через крыс, воздушно-капельным путем и через паразитов, которые живут на человеческом теле — вшей и блох. Выяснилось, что в семи случаях из девяти реальное распространение чумы совпадает с моделью распространения через паразитов. Ученые также обращают внимание, что версии о крысах, которые переносили чуму, нет ни одного исторического или археологического подтверждения.
Самая масштабная пандемия чумы проходила в середине XIV века и унесла жизни от 75 млн до 200 млн человек. В некоторых странах опасность заразиться чумой есть и в наше время. Среди этих стран Мадагаскар, Конго, Перу. За последние 7 лет в мире было зафиксировано более 3 тысяч случаев заражения чумой, более 500 из них привели к летальному исходу.
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