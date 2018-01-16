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    Строительство фиолетовой ветки петербургского метро выходит на финишную прямую. Санкт-Петербург, метро, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСтроительство фиолетовой ветки петербургского метро выходит на финишную прямую

    Строительство фиолетовой ветки петербургского метро выходит на финишную прямую

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    Строительство фиолетовой ветки петербургского метро выходит на финишную прямую

    Строительство фиолетовой ветки петербургского метро выходит на финишную прямую

    Строительство фиолетовой ветки петербургского метро выходит на финишную прямую

      Сегодня прошло выездное совещание вице-губернатора Петербурга, посвященное завершению строительства Фрунзенского радиуса метро. Три станции в Купчине должны сдать к маю, то есть на полгода раньше.

      Три станции петербургского метро — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» — будут сданы на полгода раньше, уже к маю. Сегодня это подтвердил вице-губернатор Игорь Албин, который лично осмотрел завершение строительства первых трех станций Фрунзенского радиуса. Также к маю будет сдано и депо «Южное», где будет проходить технической осмотр и ремонт поездов.

      Как передает корреспондент НТВ Антон Зыков, на станции «Проспект Славы» уже приступили к облицовке внутренних помещений и вестибюля. На перроне можно проследить, в каких тонах будет выполнена сама станция. Цветовая гамма темно-красная, кое-где даже есть вкрапления белого. Основная тема — подвиг воинов-интернационалистов, сражавшихся в Афганистане.

      Тем временем вход на «Дунайскую» будет похож на обычный подземный переход. Никаких отдельных вестибюлей или торговых центров. Вся красота ушла под землю. Здесь планируют витражи, мозаики, а интерьер выполнят в бежево-голубых тонах. Правда, о том, что это — станция метро, пока напоминают лишь выемки для путей. Вместо эскалатора пока используют временные лестницы.

      Игорь Албин, вице-губернатор Санкт-Петербурга: «Наш многострадальный стадион Санкт-Петербург „ — вот там пришлось совершать подвиг. Тут подвиги не нужны. Тут будет нормальная плановая работа и некоторая мобилизация сил и средств на всех объектах, которые должны быть введены в текущем году. Есть потребность в дополнительном финансировании. Петербург найдет эти средства, для того чтобы ввести все три станции в указанный срок“».

      Подробнее — в репортаже.

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