Строительство фиолетовой ветки петербургского метро выходит на финишную прямую

Сегодня прошло выездное совещание вице-губернатора Петербурга, посвященное завершению строительства Фрунзенского радиуса метро. Три станции в Купчине должны сдать к маю, то есть на полгода раньше.

Три станции петербургского метро — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» — будут сданы на полгода раньше, уже к маю. Сегодня это подтвердил вице-губернатор Игорь Албин, который лично осмотрел завершение строительства первых трех станций Фрунзенского радиуса. Также к маю будет сдано и депо «Южное», где будет проходить технической осмотр и ремонт поездов.



Как передает корреспондент НТВ Антон Зыков, на станции «Проспект Славы» уже приступили к облицовке внутренних помещений и вестибюля. На перроне можно проследить, в каких тонах будет выполнена сама станция. Цветовая гамма темно-красная, кое-где даже есть вкрапления белого. Основная тема — подвиг воинов-интернационалистов, сражавшихся в Афганистане.



Тем временем вход на «Дунайскую» будет похож на обычный подземный переход. Никаких отдельных вестибюлей или торговых центров. Вся красота ушла под землю. Здесь планируют витражи, мозаики, а интерьер выполнят в бежево-голубых тонах. Правда, о том, что это — станция метро, пока напоминают лишь выемки для путей. Вместо эскалатора пока используют временные лестницы.



Игорь Албин, вице-губернатор Санкт-Петербурга: «Наш многострадальный стадион Санкт-Петербург „ — вот там пришлось совершать подвиг. Тут подвиги не нужны. Тут будет нормальная плановая работа и некоторая мобилизация сил и средств на всех объектах, которые должны быть введены в текущем году. Есть потребность в дополнительном финансировании. Петербург найдет эти средства, для того чтобы ввести все три станции в указанный срок“».



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