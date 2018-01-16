Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
    •  

    В Москве на 17 января объявили «желтый» уровень погодной опасности

    комментировать

    В Москве на 17 января объявили «желтый» уровень погодной опасности

    В Москве на 17 января объявили «желтый» уровень погодной опасности

    Москвичей предупредили о сильном ветре в среду, 17 января.

    По прогнозам, завтра в столице порывы ветра будут достигать 17 м/с.

    При этом температура днем будет держаться в районе минус 5 градусов. Ночью же может похолодать до минус 10.

    В связи с усилением ветра в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщили в Гидрометцентре. Аналогичный уровень опасности будет действовать еще в пяти регионах — Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской и Рязанской областях.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru