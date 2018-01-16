В Москве на 17 января объявили «желтый» уровень погодной опасности

Москвичей предупредили о сильном ветре в среду, 17 января.
По прогнозам, завтра в столице порывы ветра будут достигать 17 м/с.
При этом температура днем будет держаться в районе минус 5 градусов. Ночью же может похолодать до минус 10.
В связи с усилением ветра в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщили в Гидрометцентре. Аналогичный уровень опасности будет действовать еще в пяти регионах — Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской и Рязанской областях.
При этом температура днем будет держаться в районе минус 5 градусов. Ночью же может похолодать до минус 10.
В связи с усилением ветра в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщили в Гидрометцентре. Аналогичный уровень опасности будет действовать еще в пяти регионах — Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской и Рязанской областях.
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