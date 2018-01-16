В Орле возбуждено уголовное дело об избиении девочки перед видеокамерой

Правоохранители разбираются в истории с унижением и избиением малолетней воспитанницы орловского социального центра.
Об инциденте стало известно благодаря видео, которое появилось в одном из каналов мессенджера Telegram. На кадрах видно, как несколько девочек вынуждают ребенка встать на колени и просить у них прощения за какой-то проступок. Девочка плачет, подчиняется и извиняется, после чего ее начинают избивать. В комментарии к записи говорится, что этот инцидент произошел в социальном центре для подростков в городе Орле.
После публикации ролика на сайте регионального управления СКР появилось сообщение сначала о проведении доследственной проверки по факту случившегося, а позже — о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность».
Правоохранители выясняют детали этого инцидента. Следователям предстоит дать объективную оценку бездействию должностных лиц и сотрудников учреждения, в котором воспитывалась избитая девочка. По данным следствия, работники орловского социального центра для несовершеннолетних в период с 1 декабря 2017 года по 12 января 2018 года не позаботились о безопасном пребывании подопечной, поэтому у старших воспитанниц появилась возможность над ней издеваться и причинять физические и психические страдания.
Девочки, унижавшие и избивавшие маленькую воспитанницу перед камерой, по решению суда на 30 суток отправлены в спецучреждение для несовершеннолетних правонарушителей. Расследование уголовного дела руководитель следственного управления взял под личный контроль.
После публикации ролика на сайте регионального управления СКР появилось сообщение сначала о проведении доследственной проверки по факту случившегося, а позже — о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность».
Правоохранители выясняют детали этого инцидента. Следователям предстоит дать объективную оценку бездействию должностных лиц и сотрудников учреждения, в котором воспитывалась избитая девочка. По данным следствия, работники орловского социального центра для несовершеннолетних в период с 1 декабря 2017 года по 12 января 2018 года не позаботились о безопасном пребывании подопечной, поэтому у старших воспитанниц появилась возможность над ней издеваться и причинять физические и психические страдания.
Девочки, унижавшие и избивавшие маленькую воспитанницу перед камерой, по решению суда на 30 суток отправлены в спецучреждение для несовершеннолетних правонарушителей. Расследование уголовного дела руководитель следственного управления взял под личный контроль.
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