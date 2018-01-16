Медведев предрек наступление эпохи high-hume

Сегодня в Москве открылся Гайдаровский форум, в этом году он проходит под девизом «Россия и мир: цели и ценности».

Премьер-министр Дмитрий Медведев говорил, что моральная оценка экономических решений становится все важнее. Глава кабмина заявил, что прогресс человечества порождает проблемы, которые носят не только экономический, но и нравственный характер.



На площадке для экономических дискуссий председатель правительства изложил свое видение последствий, которые несут взрывные технологические перемены. При этом Дмитрий Медведев употреблял термин high-hume.



Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: «Конец прошлого века был эпохой high-tech, то есть периодом развития высоких технологий в промышленности и сельском хозяйстве. А сейчас эта эпоха сопрягается с эпохой high-hume, то есть высоких гуманитарных технологий, которые направлены на максимальное развитие и эффективное использование индивидуальных и коллективных возможностей людей».



В этой связи премьер обратил внимание на необходимость изменить отношение общества к системе здравоохранения и образования. По мнению Медведева, нужно повысить квалификацию и увеличить доходы в этих областях, поскольку врачи и преподаватели являются ключевыми группами, которые определяют будущее любой страны.