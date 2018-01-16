Медведев предрек наступление эпохи high-hume

Сегодня в Москве открылся Гайдаровский форум, в этом году он проходит под девизом «Россия и мир: цели и ценности».
Премьер-министр Дмитрий Медведев говорил, что моральная оценка экономических решений становится все важнее. Глава кабмина заявил, что прогресс человечества порождает проблемы, которые носят не только экономический, но и нравственный характер.
На площадке для экономических дискуссий председатель правительства изложил свое видение последствий, которые несут взрывные технологические перемены. При этом Дмитрий Медведев употреблял термин high-hume.
Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: «Конец прошлого века был эпохой high-tech, то есть периодом развития высоких технологий в промышленности и сельском хозяйстве. А сейчас эта эпоха сопрягается с эпохой high-hume, то есть высоких гуманитарных технологий, которые направлены на максимальное развитие и эффективное использование индивидуальных и коллективных возможностей людей».
В этой связи премьер обратил внимание на необходимость изменить отношение общества к системе здравоохранения и образования. По мнению Медведева, нужно повысить квалификацию и увеличить доходы в этих областях, поскольку врачи и преподаватели являются ключевыми группами, которые определяют будущее любой страны.
На площадке для экономических дискуссий председатель правительства изложил свое видение последствий, которые несут взрывные технологические перемены. При этом Дмитрий Медведев употреблял термин high-hume.
Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: «Конец прошлого века был эпохой high-tech, то есть периодом развития высоких технологий в промышленности и сельском хозяйстве. А сейчас эта эпоха сопрягается с эпохой high-hume, то есть высоких гуманитарных технологий, которые направлены на максимальное развитие и эффективное использование индивидуальных и коллективных возможностей людей».
В этой связи премьер обратил внимание на необходимость изменить отношение общества к системе здравоохранения и образования. По мнению Медведева, нужно повысить квалификацию и увеличить доходы в этих областях, поскольку врачи и преподаватели являются ключевыми группами, которые определяют будущее любой страны.
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