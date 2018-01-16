Медведев допустил полное исчезновение криптовалют в течение нескольких лет

Дмитрий Медведев заявил, что криптовалюты могут исчезнуть, но породившие их технологии станут частью повседневной реальности.
По словам премьера, сегодня криптовалюты стали новым вызовом и для правительств, и для бизнеса, и для экспертов. Однако уже через несколько лет криптовалюты могут исчезнуть. При этом Медведев не исключил, что технология блокчейн, породившая криптовалюты, станет частью повседневной реальности.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «И всех сегодня волнует вопрос: где предел этой „криптовалютной гонке“? Вообще, может быть, это тупиковая ветвь киберреволюции? Ведь нельзя полностью исключить, что не повторится сценарий начала 1990-х годов, когда появилось множество компаний на базе развивающегося Интернета, а в начале 2000-х эти компании в значительной степени исчезли с рынка. Но сама технология — Интернет — не только сохранилась, но и играет в нашей жизни сейчас ключевую роль. Точно так же через несколько лет могут исчезнуть и криптовалюты, а технология, на базе которой эти криптовалюты развиваются, я имею в виду блокчейн, станет частью повседневной реальности. Такой сценарий тоже не исключен».
Также глава правительства, выступая на пленарной дискуссии Гайдаровского форума, заявил, что интеллект становится ведущим ресурсом современной экономики, отметив, что взрывные технологические изменения порождают острые этические проблемы. В частности, по словам Медведева, иногда кажется, что само понятие частного пространства, на котором в значительной мере основывается система традиционных ценностей, может совсем скоро уйти из нашей жизни, передает РИА Новости.
Кроме того, премьер отметил, что технологический прогресс меняет современный мир быстрее, чем раньше, подчеркнув, что Россия должна не ждать этих изменений, а менять мир сама, сообщает ТАСС.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Правила, которые будут действовать в новом мире, сейчас только создаются. И мы в нашей стране понимаем, что мы не должны просто реагировать на обстоятельства, мы должны создавать их сами. Не ждать, когда поменяется мир, а менять его самим».
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «И всех сегодня волнует вопрос: где предел этой „криптовалютной гонке“? Вообще, может быть, это тупиковая ветвь киберреволюции? Ведь нельзя полностью исключить, что не повторится сценарий начала 1990-х годов, когда появилось множество компаний на базе развивающегося Интернета, а в начале 2000-х эти компании в значительной степени исчезли с рынка. Но сама технология — Интернет — не только сохранилась, но и играет в нашей жизни сейчас ключевую роль. Точно так же через несколько лет могут исчезнуть и криптовалюты, а технология, на базе которой эти криптовалюты развиваются, я имею в виду блокчейн, станет частью повседневной реальности. Такой сценарий тоже не исключен».
Также глава правительства, выступая на пленарной дискуссии Гайдаровского форума, заявил, что интеллект становится ведущим ресурсом современной экономики, отметив, что взрывные технологические изменения порождают острые этические проблемы. В частности, по словам Медведева, иногда кажется, что само понятие частного пространства, на котором в значительной мере основывается система традиционных ценностей, может совсем скоро уйти из нашей жизни, передает РИА Новости.
Кроме того, премьер отметил, что технологический прогресс меняет современный мир быстрее, чем раньше, подчеркнув, что Россия должна не ждать этих изменений, а менять мир сама, сообщает ТАСС.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Правила, которые будут действовать в новом мире, сейчас только создаются. И мы в нашей стране понимаем, что мы не должны просто реагировать на обстоятельства, мы должны создавать их сами. Не ждать, когда поменяется мир, а менять его самим».
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