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    Достойная старость: в перечне услуг полиса ОМС появилась гериатрическая помощь. больницы, врачи, здравоохранение, пенсионеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДостойная старость: в перечне услуг полиса ОМС появилась гериатрическая помощь

    Достойная старость: в перечне услуг полиса ОМС появилась гериатрическая помощь

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    Достойная старость: в перечне услуг полиса ОМС появилась гериатрическая помощь

    Достойная старость: в перечне услуг полиса ОМС появилась гериатрическая помощь

      С 1 января в обязательное медицинское страхование включена новая услуга — прием у врача-гериатра. Занимаются такие доктора исключительно теми, кому за 60. Специалисты по возрастным заболеваниям и особенностям их лечения старость не остановят, но помогут сделать ее здоровой и достойной.

      На новую табличку с надписью «гериатр» пенсионеры посматривают с любопытством. В поликлинике, в которую они ходят годами, ноу-хау специально для них — пожилых людей. Возрастных пациентов принимает отдельный врач.

      С давлением, проблемными суставами и хроническими хворями пенсионерам теперь не нужно ходить по всем врачам сразу, достаточно взять талончик на прием к гериатру. Этот доктор подобен музыканту-инструменталисту — занимается профилактикой и лечением одновременно самых разных болезней старческого возраста.

      Людмила Волкова, врач-гериатр: «Гериатр может сконцентрировать все отклонения, все болезни и комплексно откорректировать лечение пациента. И медикаментозная терапия предполагается, и психологическая, они у меня даже физкультуру делают все почти».

      Доктора объясняют, что у людей в преклонном возрасте своя специфика лечения. Дело в том, что одно и тоже лекарство от гриппа у человека до 30 лет может не вызвать никаких побочных явлений, а у пациента за 50 есть риск спровоцировать даже какие-то серьезные осложнения. Подробности — в репортаже корреспондента Валерии Алёхиной.

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