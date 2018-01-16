Краснодарские врачи погубили пациентку, забыв в ее теле салфетку

В Краснодаре возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины
из-за ошибки врачей.
По данным следствия, 56-летняя жительница Хабаровского края попала в краснодарскую больницу в феврале 2017 года. Там ей провели операцию, а потом выписали. Однако через несколько месяцев женщина скончалась в одной из хабаровских клиник.
Эксперты установили, что причиной смерти пациентки стала марлевая салфетка, которую врачи, проводившие операцию, оставили в верхних отделах желудочно-кишечного тракта.
По данному факту возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Как сообщили в управлении СК по Краснодарскому краю, действиям медицинских работников, оказывавших помощь женщине, будет дана соответствующая правовая оценка.
Эксперты установили, что причиной смерти пациентки стала марлевая салфетка, которую врачи, проводившие операцию, оставили в верхних отделах желудочно-кишечного тракта.
По данному факту возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Как сообщили в управлении СК по Краснодарскому краю, действиям медицинских работников, оказывавших помощь женщине, будет дана соответствующая правовая оценка.
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