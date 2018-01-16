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    В Госдуме предложили в шесть раз увеличить штраф за отсутствие полиса ОСАГО

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    В Госдуме предложили в шесть раз увеличить штраф за отсутствие полиса ОСАГО

    В Госдуме предложили в шесть раз увеличить штраф за отсутствие полиса ОСАГО

    В комитете Госдумы предложили повысить штраф для водителей, не застраховавших свои автомобили, до 5 тысяч рублей.

    В Госдуме предложили увеличить штрафы за отсутствие полиса ОСАГО до 5 тысяч рублей. Соответствующий законопроект подготовил член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов, передает RT.

    По словам депутата, сейчас сумма штрафа ниже стоимости полиса. По данным Минфина, которые привел Вострецов, в первой половине 2017 года полис ОСАГО стоил в среднем 5800 рублей, а штраф за его отсутствие — всего 800 рублей.

    Из пояснительной записки к законопроекту: «У автовладельца имеется соблазн, учитывая мизерность штрафа, ездить без ОСАГО до того момента, пока его не остановят сотрудники ГИБДД для проверки».

    Президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс поддержал предложение, сообщив, что в настоящее время из 50 млн зарегистрированных автомобилей около 1 млн не имеют страховки.

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