В Госдуме предложили в шесть раз увеличить штраф за отсутствие полиса ОСАГО

В комитете Госдумы предложили повысить штраф для водителей, не застраховавших свои автомобили, до 5 тысяч рублей.
В Госдуме предложили увеличить штрафы за отсутствие полиса ОСАГО до 5 тысяч рублей. Соответствующий законопроект подготовил член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов, передает RT.
По словам депутата, сейчас сумма штрафа ниже стоимости полиса. По данным Минфина, которые привел Вострецов, в первой половине 2017 года полис ОСАГО стоил в среднем 5800 рублей, а штраф за его отсутствие — всего 800 рублей.
Из пояснительной записки к законопроекту: «У автовладельца имеется соблазн, учитывая мизерность штрафа, ездить без ОСАГО до того момента, пока его не остановят сотрудники ГИБДД для проверки».
Президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс поддержал предложение, сообщив, что в настоящее время из 50 млн зарегистрированных автомобилей около 1 млн не имеют страховки.
По словам депутата, сейчас сумма штрафа ниже стоимости полиса. По данным Минфина, которые привел Вострецов, в первой половине 2017 года полис ОСАГО стоил в среднем 5800 рублей, а штраф за его отсутствие — всего 800 рублей.
Из пояснительной записки к законопроекту: «У автовладельца имеется соблазн, учитывая мизерность штрафа, ездить без ОСАГО до того момента, пока его не остановят сотрудники ГИБДД для проверки».
Президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс поддержал предложение, сообщив, что в настоящее время из 50 млн зарегистрированных автомобилей около 1 млн не имеют страховки.
Комментарии