Потребление алкоголя в России сократилось на 80% за 7 лет

За последние 7 лет потребление спиртного в России на душу населения удалось снизить на 80%, сообщила министр здравоохранения Скворцова.
Потребление алкоголя в России за последние 5–7 лет сократилось на 80%. Об этом во вторник на деловом завтраке в рамках Гайдаровского форума сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ: «Мы с вами сумели на 80% снизить потребление алкогольных напитков на душу населения за тот же период времени. Более чем на 40% нарастить число активно занимающихся спортом».
Кроме того, за последние 5–7 лет удалось снизить количество курильщиков в стране на 22% среди взрослых и в три раза среди детей и подростков, передает слова Скворцовой РИА Новости.
Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ: «Мы с вами сумели на 80% снизить потребление алкогольных напитков на душу населения за тот же период времени. Более чем на 40% нарастить число активно занимающихся спортом».
Кроме того, за последние 5–7 лет удалось снизить количество курильщиков в стране на 22% среди взрослых и в три раза среди детей и подростков, передает слова Скворцовой РИА Новости.
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