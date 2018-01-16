Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
    •  

    Потребление алкоголя в России сократилось на 80% за 7 лет

    4 комментария

    Потребление алкоголя в России сократилось на 80% за 7 лет

    Потребление алкоголя в России сократилось на 80% за 7 лет

    За последние 7 лет потребление спиртного в России на душу населения удалось снизить на 80%, сообщила министр здравоохранения Скворцова.

    Потребление алкоголя в России за последние 5–7 лет сократилось на 80%. Об этом во вторник на деловом завтраке в рамках Гайдаровского форума сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

    Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ: «Мы с вами сумели на 80% снизить потребление алкогольных напитков на душу населения за тот же период времени. Более чем на 40% нарастить число активно занимающихся спортом».

    смотретьПора бросать: Михаил Боярский знает действенный способ расстаться с сигаретами
    Пора бросать: Михаил Боярский знает действенный способ расстаться с сигаретами
    Кроме того, за последние 5–7 лет удалось снизить количество курильщиков в стране на 22% среди взрослых и в три раза среди детей и подростков, передает слова Скворцовой РИА Новости.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru