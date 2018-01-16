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    Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Германии выросло до 47. Германия, ДТП, автобусы, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧисло пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Германии выросло до 47

    Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Германии выросло до 47

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    Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Германии выросло до 47

    Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Германии выросло до 47

    Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Германии выросло до 47
    • Фото: Associated Press © 2018, Rene Priebe

      • По меньшей мере 47 человек получили ранения в результате аварии со школьным автобусом в Германии.

      По данным местной полиции, 37 человек получили легкие травмы, еще десять — серьезные. Пятеро пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Водитель автобуса отделался легкими ранениями.

      Отмечается, что автобус со школьниками по неизвестной пока причине съехал с дороги, после чего столкнулся с несколькими автомобилями и врезался в фасад многоэтажного офисного здания. В результате ДТП у автобуса деформированы передняя часть и крыша.

      На месте работают полицейские и спасатели. В операции задействованы три вертолета, передает агентство dpa.

      смотретьВ Германии автобус с детьми врезался в стену, 20 пострадавших
      В Германии автобус с детьми врезался в стену, 20 пострадавших
      Ранее сообщалось, что авария случилась утром во вторник в городе Эбербахе на юго-западе Германии. Автобус, который вез детей из близлежащих общин в городскую школу, врезался в стену одного из зданий.


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