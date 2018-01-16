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    В столице Мексики из-за морозов объявлено чрезвычайное предупреждение

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    В столице Мексики из-за морозов объявлено чрезвычайное предупреждение

    В столице Мексики <nobr>из-за</nobr> морозов объявлено чрезвычайное предупреждение

    Власти Мексики объявили максимальный уровень опасности погодных явлений в районе столицы страны. На Мехико надвигаются экстремальные для этого региона морозы.

    Как сообщается на сайте городского Управления сил гражданской обороны Мехико, в ночь на вторник в столице Мексики температура опустится до минус 4.

    Стоит отметить, что в большинстве жилых домов в Мексике нет не только систем отопления, но даже и двойных оконных рам. Обычно перед жителями стоит задача уберечь свое жилье от изнуряющей жары, но никак не обогреть. Так что минусовая температура может представлять угрозу для жизни и здоровья сотен тысяч граждан страны.

    Власти Мексики распространили сообщение с призывом одеваться как можно теплее, крайне осторожно использовать отопительные приборы, чтобы избежать пожаров и отравлений угарным газом. Синоптики предупреждают, что заморозки продержатся в мексиканской столице несколько дней, пишет ТАСС.

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