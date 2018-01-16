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    При атаке боевиков на аэропорт в Триполи погибли более 20 человек

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    • Фото: @Oded121351 / twitter.com
    При атаке боевиков на аэропорт в Триполи погибли более 20 человек

    При атаке боевиков на аэропорт в Триполи погибли более 20 человек

    При атаке боевиков на аэропорт в Триполи погибли более 20 человек
  • Фото: @Oded121351 / twitter.com

    • Минздрав Ливии подтвердил гибель не менее 20 человек при атаке боевиков на аэропорт в Триполи. Не менее 60 человек получили ранения.

    Издание Libyan Express со ссылкой на министерство здравоохранения страны сообщает о том, что в результате нападения вооруженных людей на международный аэропорт Митига в столице Ливии не менее 20 человек погибли, 60 получили ранения.

    Ливийские СМИ сообщают, что вооруженная группировка напала в понедельник на международный аэропорт Митига. Нападение велось с использованием разных видов оружия. Людей удалось эвакуировать.

    По информации телеканала Sky News Arabia, столкновение произошло между двумя формированиями, лояльными правительству национального согласия в Триполи. На аэропорт напала группировка «Аль-Бакара», к которой присоединились бежавшие с востока Ливии радикалы. В бой с нападавшими вступило контролирующее аэропорт формирование «Специальные силы сдерживания».

    Как напоминает РИА Новости, правительство национального согласия Ливии, сформированное в Триполи в 2016 году благодаря усилиям ООН, не смогло заручиться на востоке страны поддержкой властей, поэтому вынуждено сотрудничать с различными местными вооруженными формированиями.

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