При атаке боевиков на аэропорт в Триполи погибли более 20 человек

Минздрав Ливии подтвердил гибель не менее 20 человек при атаке боевиков на аэропорт в Триполи. Не менее 60 человек получили ранения.
Издание Libyan Express со ссылкой на министерство здравоохранения страны сообщает о том, что в результате нападения вооруженных людей на международный аэропорт Митига в столице Ливии не менее 20 человек погибли, 60 получили ранения.
Ливийские СМИ сообщают, что вооруженная группировка напала в понедельник на международный аэропорт Митига. Нападение велось с использованием разных видов оружия. Людей удалось эвакуировать.
По информации телеканала Sky News Arabia, столкновение произошло между двумя формированиями, лояльными правительству национального согласия в Триполи. На аэропорт напала группировка «Аль-Бакара», к которой присоединились бежавшие с востока Ливии радикалы. В бой с нападавшими вступило контролирующее аэропорт формирование «Специальные силы сдерживания».
Как напоминает РИА Новости, правительство национального согласия Ливии, сформированное в Триполи в 2016 году благодаря усилиям ООН, не смогло заручиться на востоке страны поддержкой властей, поэтому вынуждено сотрудничать с различными местными вооруженными формированиями.
Ливийские СМИ сообщают, что вооруженная группировка напала в понедельник на международный аэропорт Митига. Нападение велось с использованием разных видов оружия. Людей удалось эвакуировать.
По информации телеканала Sky News Arabia, столкновение произошло между двумя формированиями, лояльными правительству национального согласия в Триполи. На аэропорт напала группировка «Аль-Бакара», к которой присоединились бежавшие с востока Ливии радикалы. В бой с нападавшими вступило контролирующее аэропорт формирование «Специальные силы сдерживания».
Как напоминает РИА Новости, правительство национального согласия Ливии, сформированное в Триполи в 2016 году благодаря усилиям ООН, не смогло заручиться на востоке страны поддержкой властей, поэтому вынуждено сотрудничать с различными местными вооруженными формированиями.
Комментарии