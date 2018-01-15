Старейший практикующий археолог отметил вековой юбилей в Петербурге

Сегодня в Институте истории материальной культуры РАН со 100-летием поздравляли Василия Прокофьевича Любина.

Он провел в экспедициях 60 лет, сделал мировые открытия, а сегодня отмечает 100-летний юбилей на научной конференции в свою честь. Василий Прокофьевич Любин — старейший практикующий археолог на планете.



Последний раз ученый уезжал на раскопки всего два года назад. А прославился он в 1955 году, когда нашел в пещерах Кударо в Южной Осетии стоянки древнего человека.



Это был первый стратифицированный памятник на Кавказе, относящийся к каменному веку. В общей сложности, археологи обнаружили там более 7 тысяч предметов: остатки флоры и фауны, орудия труда, останки животных. Многие из этих находок впоследствии стали экспонатами Эрмитажа.



Василий Любин, профессор, доктор исторических наук: «То, что в основе моей деятельности полевые работы (разведки, раскопки) — это, то, что мне по душе. Поэтому я выбрал это направление, эту область знаний. И посвятил этому мою жизнь».



Сегодня Василий Прокофьевич продолжает заниматься наукой, познавать которую ему помогал его учитель Борис Борисович Пиотровский. Археолог признается, что он продолжал успешно работать и после 90-летнего юбилея. Секретом своего долголетия историк считает полезную еду (овсяную кашу) и здоровый образ жизни.