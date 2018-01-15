Европарламент создал спецгруппу по борьбе с «фейковыми новостями»

В структуре Европарламента создано специальное подразделение, задачей которого будет противодействие «фейковой» информации.
Подразделение займется деятельностью по защите репутации Европарламента, включая реагирование на «фейковые новости», сообщили РИА Новости в пресс-службе асссамблеи.
Возглавить новую структуру поручено Маржори Ван Ден Броке, которая до сих пор занимала должность заместителя официального представителя Европарламента.
Отметим, что еще в 2015 году в структуре Европарламента была создана оперативная группа по стратегическим коммуникациям East StratCom Task Force, причем одной из ее главных задач было названо «противодействие российским дезинформационным кампаниям». По мнению евродепутатов, именно Россия «бросает вызов демократическим ценностям Европы».
А в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию под названием «Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон». В этом документе содержались пункты, которые граничили с предложением ввести цензуру в отношении российских СМИ, в частности телеканал RT и агентство Sputnik. Утверждалось, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям в странах — членах Евросоюза, а также использует разногласия между странами ЕС для их разобщения.
Комментируя эту резолюцию, президент РФ Владимир Путин поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой и отметил, что данный документ свидетельствует о деградации представлений о демократии в западном обществе.
Возглавить новую структуру поручено Маржори Ван Ден Броке, которая до сих пор занимала должность заместителя официального представителя Европарламента.
Отметим, что еще в 2015 году в структуре Европарламента была создана оперативная группа по стратегическим коммуникациям East StratCom Task Force, причем одной из ее главных задач было названо «противодействие российским дезинформационным кампаниям». По мнению евродепутатов, именно Россия «бросает вызов демократическим ценностям Европы».
А в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию под названием «Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон». В этом документе содержались пункты, которые граничили с предложением ввести цензуру в отношении российских СМИ, в частности телеканал RT и агентство Sputnik. Утверждалось, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям в странах — членах Евросоюза, а также использует разногласия между странами ЕС для их разобщения.
Комментируя эту резолюцию, президент РФ Владимир Путин поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой и отметил, что данный документ свидетельствует о деградации представлений о демократии в западном обществе.
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