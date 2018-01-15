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    Бывшего руководителя грузинской Нацгвардии застрелили на рынке

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    • Фото: kutateladze.ge
    Бывшего руководителя грузинской Нацгвардии застрелили на рынке

    Бывшего руководителя грузинской Нацгвардии застрелили на рынке

    Бывшего руководителя грузинской Нацгвардии застрелили на рынке
  • Фото: kutateladze.ge

    • В городе Рустави на юго-востоке Грузии убит экс-депутат и генерал Сосо Кутателадзе.

    Тело бывшего руководителя грузинской Нацгвардии нашли в собственном кабинете на территории так называемого Стамбульского рынка, совладельцем которого он был. Киллер несколько раз выстрелил в Кутателадзе.

    По факту произошедшего возбуждено дело о предумышленном убийстве и незаконном хранении огнестрельного оружия. Проводятся экспертизы и следственные мероприятия, сообщает «Грузия Online».

    Сосо (Самсон) Кутателадзе был депутатом грузинского парламента с июня 2008 по октябрь 2012 года. Также генерал был командующим Нацгвардии Грузии в 2004–2006 годах и участвовал в военной операции в Ираке. После ухода из политики занимался бизнесом.

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