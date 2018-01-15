Искусственная гортань: петербургские врачи научились возвращать онкобольным голос

Сегодня в Петербургском онкологическом диспансере пациентам предлагают новый вид услуг — комплексное обслуживание протезов гортани. Это теперь включено в ОМС, а значит, любой россиянин, переживший рак гортани, может приехать сюда и совершенно бесплатно вновь обрести возможность разговаривать.

Рак гортани — страшное заболевание. Оно быстро развивается, рано дает метастазы. Распознать его на ранних стадиях очень нелегко, поскольку у него нет специфических симптомов. Диагностируется оно, как правило, когда без хирургического вмешательства уже не обойтись. Врачи говорят, что гортань спасает весь организм, принимая удар на себя: барьер из хряща останавливает распространение опухоли. Однако гортань в таких случаях удаляют полностью, и человек полностью лишается голоса.



Теперь же врачи из Петербурга дают тем, кто преодолел рак, вновь обрести голос. Петербургский онкодиспансер — первое в России медицинское учреждение, которое предложило пациентам пожизненное и бесплатное комплексное обслуживание, связанное с протезами гортани.



Фланцы, патрубки, клапаны — такие слова звучат во время первого инструктажа больного с только что установленным протезом. Основная часть пациентов с онкологией гортани — это мужчины от 40 до 60 лет, а им такая лексика близка и понятна. Взаимопонимание с врачом возникает сразу.



Ключевое слово — технологичность. Замена протеза не требует операции и длится несколько секунд. Есть и комплект дополнительных опций: например, насадка для душа, чтобы избежать попадания воды в дыхательные пути.



Во время восстановления голоса с пациентами обязательно работает психолог. Онкология сама по себе — тяжелый диагноз, а когда человек теряет возможность общаться, это может привести к трагическим последствиям. психолог Елена Королькова говорит: для пациентов очень важно, что новые голоса похожи на их собственные, и с помощью искусственной гортани они даже могут модулировать эмоции.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ильи Федосова.