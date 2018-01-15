СМИ узнали о подготовке военных США к вторжению в КНДР

Представители Южной Кореи и Северной сегодня провели встречу в демилитаризованной зоне. На фоне обсуждения, каких артистов Пхеньян сможет отправить на Олимпиаду, американские СМИ пишут о подготовке США к войне с КНДР.
КНДР предлагает устроить гастроли своих поп-звезд — гёлз-бэнда «Моранбон». Этот коллектив был создан несколько лет назад по личному указанию Ким Чен Ына. Но в Южной Корее опасаются, что во время Олимпиады они будут выступать в военной форме и исполнять песни о ракетах и своем лидере. А участие спортсменов КНДР в Олимпиаде стороны планируют обсудить в среду. Не исключают вероятность того, что Сеул и Пхеньян могут выставить объединенную команду в женском хоккее.
На фоне этих переговоров в The New York Times появляется статья, посвященная, по сути, подготовке США к войне на Корейском полуострове. После этого КНДР обвинила Вашингтон в попытке срыва мирного диалога двух Корей.
Издание пишет, что американские военные усилили подготовку на случай возможного начала там боевых действий. В статье приводят примеры учений в Северной Каролине и Неваде, где десантные силы симулируют военную интервенцию. Пентагон, пишет издание, готов в начале февраля направить в Южную Корею первый отряд спецназа, который может стать отправной точкой для создания оперативно-тактической группы на полуострове.
На фоне этих переговоров в The New York Times появляется статья, посвященная, по сути, подготовке США к войне на Корейском полуострове. После этого КНДР обвинила Вашингтон в попытке срыва мирного диалога двух Корей.
Издание пишет, что американские военные усилили подготовку на случай возможного начала там боевых действий. В статье приводят примеры учений в Северной Каролине и Неваде, где десантные силы симулируют военную интервенцию. Пентагон, пишет издание, готов в начале февраля направить в Южную Корею первый отряд спецназа, который может стать отправной точкой для создания оперативно-тактической группы на полуострове.
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