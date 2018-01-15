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    В Казани почти 100 тысяч человек остались без света

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    В Казани почти 100 тысяч человек остались без света

    В Казани почти 100 тысяч человек остались без света

    Массовое отключение электричества произошло в Приволжском районе Казани.

    В частности, сегодня вечером без света остались более 96,7 тысячи жителей. Также электричество отключили в 14 котельных, 29 детских садах и 21 школе. Предварительная причина ЧП — отключение кабельной линии 110 КВт, сообщили в управлении МЧС по Татарстану.

    Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы. На место направлены сотрудники пожарно-спасательного гарнизона.

    Отметим, что, по данным Гидрометцентра, температура в Казани составляет около минус 6 градусов.

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