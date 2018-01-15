Воронежский пенсионер сбежал из цыганского рабства и два месяца шел домой

Житель города Калач Воронежской области Анатолий Крышан два месяца шел пешком из Москвы, куда его принудительно увезли цыгане и заставили бесплатно работать на стройке.
Измученный мужчина чуть не замерз на автобусной остановке, однако по счастливой случайности на него наткнулись волонтеры из отряда «Лиза Алерт», которые искали другого человека.
На своей странице в соцсети «ВКонтакте» они рассказали, что 63-летний Крышан четыре месяца работал на московской стройке. По словам мужчины, его силой привезли туда цыгане, денег за работу ему так никто и не заплатил. В конце концов пенсионер сбежал и без денег и документов попытался вернуться домой.
Каждый день пожилой человек проходил около 20 километров. Попутки не останавливались, так как водителей настораживал его внешний вид. А так как в последнее время на улице заметно похолодало, передвигаться стало еще сложнее. В ночь, когда волонтеры случайно нашли мужчину на остановке, он очень сильно замерз. Его доставили в больницу, а после перевезли в Воронеж. Оказалось, что воронежские правоохранители тоже разыскивали пропавшего.
Сейчас ему уже помогли вернуться в семью.
На своей странице в соцсети «ВКонтакте» они рассказали, что 63-летний Крышан четыре месяца работал на московской стройке. По словам мужчины, его силой привезли туда цыгане, денег за работу ему так никто и не заплатил. В конце концов пенсионер сбежал и без денег и документов попытался вернуться домой.
Каждый день пожилой человек проходил около 20 километров. Попутки не останавливались, так как водителей настораживал его внешний вид. А так как в последнее время на улице заметно похолодало, передвигаться стало еще сложнее. В ночь, когда волонтеры случайно нашли мужчину на остановке, он очень сильно замерз. Его доставили в больницу, а после перевезли в Воронеж. Оказалось, что воронежские правоохранители тоже разыскивали пропавшего.
Сейчас ему уже помогли вернуться в семью.
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