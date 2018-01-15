Ростуризм предупредил туристов о крупных забастовках в Греции

Российских туристов предупредили, что в понедельник в Греции ожидаются забастовки работников общественного транспорта, морских портов и медицинских учреждений.
Как сообщается на сайте Ростуризма, в Афинах также запланированы протестные антиправительственные акции.
В связи с забастовками возможна приостановка работы метрополитена, троллейбусов, трамваев и паромного сообщения с островами.
В Ростуризме рекомендовали россиянам, находящимся в Греции, учитывать эту информацию при планировании своего отдыха.
Причиной забастовок стало сегодняшнее голосование в парламенте по законопроекту, который предусматривает выполнение правительством Греции новых болезненных мер, согласованных с кредиторами из ЕС и МВФ. Среди них расширение практики проведения электронных аукционов по продаже недвижимости должников, а также ограничение прав профсоюзов на проведение забастовок.
Первая забастовка против принятия этого закона прошла в Афинах минувшую пятницу. Тогда на 24 часа была прекращена работа общественного транспорта, что вызвало хаос на дорогах.
В связи с забастовками возможна приостановка работы метрополитена, троллейбусов, трамваев и паромного сообщения с островами.
В Ростуризме рекомендовали россиянам, находящимся в Греции, учитывать эту информацию при планировании своего отдыха.
Причиной забастовок стало сегодняшнее голосование в парламенте по законопроекту, который предусматривает выполнение правительством Греции новых болезненных мер, согласованных с кредиторами из ЕС и МВФ. Среди них расширение практики проведения электронных аукционов по продаже недвижимости должников, а также ограничение прав профсоюзов на проведение забастовок.
Первая забастовка против принятия этого закона прошла в Афинах минувшую пятницу. Тогда на 24 часа была прекращена работа общественного транспорта, что вызвало хаос на дорогах.
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