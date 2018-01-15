В Бельгии прах умерших предложили использовать как удобрение

Защитники природы из бельгийского города Монса предложили использовать прах умерших в качестве компоста.
С необычным предложением выступили представители партии Ecolo. Ссылаясь на данные исследований о том, что через 12 месяцев человеческое тело превращается в плодородное и экологически безвредное удобрение, они предлагают применять прах в парках. Там, например, можно выращивать кусты или деревья в память об умерших людях.
Защитники природы предлагают запустить пилотный проект в Монсе. Ожидается, что инициатива будет обсуждаться на дебатах, передает RTBF.
Защитники природы предлагают запустить пилотный проект в Монсе. Ожидается, что инициатива будет обсуждаться на дебатах, передает RTBF.
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