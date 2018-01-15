Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
    •  

    В Бельгии прах умерших предложили использовать как удобрение

    3 комментария

    В Бельгии прах умерших предложили использовать как удобрение

    В Бельгии прах умерших предложили использовать как удобрение

    Защитники природы из бельгийского города Монса предложили использовать прах умерших в качестве компоста.

    С необычным предложением выступили представители партии Ecolo. Ссылаясь на данные исследований о том, что через 12 месяцев человеческое тело превращается в плодородное и экологически безвредное удобрение, они предлагают применять прах в парках. Там, например, можно выращивать кусты или деревья в память об умерших людях.

    Защитники природы предлагают запустить пилотный проект в Монсе. Ожидается, что инициатива будет обсуждаться на дебатах, передает RTBF.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru