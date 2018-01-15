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    Житель Башкирии совершил самосожжение у здания мэрии

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    • Фото: vk.com
    Житель Башкирии совершил самосожжение у здания мэрии

    Житель Башкирии совершил самосожжение у здания мэрии

    Житель Башкирии совершил самосожжение у здания мэрии
  • Фото: vk.com

    • Мужчина попытался сжечь себя у мэрии города Ишимбай (Башкирия).

    ЧП случилось сегодня утром. Мужчина, который попытался поджечь себя, госпитализирован с термическими ожогами. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

    По данному факту возбуждено уголовное дело. Следствию предстоит выяснить, чем руководствовался мужчина, сообщили в управлении СК по Башкирии.

    По данным местных СМИ, мужчина облил себя горючей жидкостью и поджег на площади перед зданием администрации. Также сообщается, что он страдал тяжелым заболеванием и не мог добиться получения необходимых лекарств.

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