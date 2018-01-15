Житель Башкирии совершил самосожжение у здания мэрии

Мужчина попытался сжечь себя у мэрии города Ишимбай (Башкирия).
ЧП случилось сегодня утром. Мужчина, который попытался поджечь себя, госпитализирован с термическими ожогами. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Следствию предстоит выяснить, чем руководствовался мужчина, сообщили в управлении СК по Башкирии.
По данным местных СМИ, мужчина облил себя горючей жидкостью и поджег на площади перед зданием администрации. Также сообщается, что он страдал тяжелым заболеванием и не мог добиться получения необходимых лекарств.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Следствию предстоит выяснить, чем руководствовался мужчина, сообщили в управлении СК по Башкирии.
По данным местных СМИ, мужчина облил себя горючей жидкостью и поджег на площади перед зданием администрации. Также сообщается, что он страдал тяжелым заболеванием и не мог добиться получения необходимых лекарств.
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