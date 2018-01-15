Датскую модель сняли с обложки журнала из-за недостаточной худобы

Датская модель и бывшая девушка Леонардо Ди Каприо Нина Агдал раскритиковала стандарты модельного бизнеса, заявив, что некий журнал отказал ей в публикации снимков
из-за пропорций ее тела.
Девушка опубликовала в Instagram пост, в котором заявила, что несколько месяцев назад участвовала в съемках «с творческой командой в которую верила и была рада сотрудничеству». Однако после этого агент Агдал получил письмо с отказом публиковать ее фото на обложке. В письме издатель журнала отметил, что внешний вид модели отличается от представленного в ее портфолио и не соответствует стандартам издания.
В ответ 25-летняя Агдал заявила, что в портфолио представлены фотографии, на которых ей 16 лет, и с тех пор ее внешность изменилась. Девушка также подчеркнула, что ее тело «не такое, как у рядовых моделей». «У меня атлетичное строение и формы здорового человека», — написала она.
Нина Агдал, модель: «Я не выхожу на подиум и никогда не была худой, как палка. Сейчас еще больше, чем раньше, я принимаю свои формы и усердно работаю в спортзале, чтобы оставаться сильной и, в первую очередь, здоровой».
Модель подчеркнула, что гордится отказом от нездорового пищевого поведения, которым страдала в 16 лет, и призвала всех женщин любить свое тело и находить способы «создавать, а не разрушать его».
Нина Агдал — фотомодель из Дании, участвовала в фотосессиях таких знаменитых брендов, как Victoria’s Secret, Frederick of Hollywood, Macy и других. В 2016 году в прессе появились сообщения о романе Агдал с голливудским актером Леонардо Ди Каприо.
В ответ 25-летняя Агдал заявила, что в портфолио представлены фотографии, на которых ей 16 лет, и с тех пор ее внешность изменилась. Девушка также подчеркнула, что ее тело «не такое, как у рядовых моделей». «У меня атлетичное строение и формы здорового человека», — написала она.
Нина Агдал, модель: «Я не выхожу на подиум и никогда не была худой, как палка. Сейчас еще больше, чем раньше, я принимаю свои формы и усердно работаю в спортзале, чтобы оставаться сильной и, в первую очередь, здоровой».
Модель подчеркнула, что гордится отказом от нездорового пищевого поведения, которым страдала в 16 лет, и призвала всех женщин любить свое тело и находить способы «создавать, а не разрушать его».
Нина Агдал — фотомодель из Дании, участвовала в фотосессиях таких знаменитых брендов, как Victoria’s Secret, Frederick of Hollywood, Macy и других. В 2016 году в прессе появились сообщения о романе Агдал с голливудским актером Леонардо Ди Каприо.
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