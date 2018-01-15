Легендарного биатлониста Бьорндалена не пустили на Олимпиаду-2018

Восьмикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален не примет участие в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Как заявил один из руководителей Национального олимпийского комитета Норвегии Туре Эвребё, показанные Бьёрндаленом на Кубке мира результаты оказались недостаточно хороши. Было решено, что биатлонист «не соответствовал критериям отбора», передает AFP.



Ранее тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазет заявлял, что Бьорндален может попасть в состав олимпийской сборной только в случае удачного выступления на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге 10 января. Однако тогда Бьорндален занял лишь 42-е место в индивидуальной гонке. И вообще, выше 18-го места в личных гонках в текущем сезоне Кубка мира 43-летний спортсмен не поднимался.



Уле Эйнар Бьорндален является обладателем 13 олимпийских наград. Он участвовал в шести Олимпиадах подряд, начиная с 1994 года. Игры в Пхёнчхане могли стать для него седьмыми в карьере.