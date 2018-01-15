Блогера-миллионера избили и ограбили за хвастовство

Погорел на хвастовстве блогер-миллионер из Санкт-Петербурга , в этом уверены его подписчики. Специалист по заработку на криптовалюте, широко транслировавший в Сеть инструкцию как разбогатеть, оказался банкротом.

Павел Няшин, под таким именем его знает интернет-пространство, стал жертвой грабителей. Они вынесли из его дома в элитном коттеджном поселке почти 25 миллионов рублей.



И кажется, только сейчас, с повязкой на голове и гематомой на глазу, блогер-криптовалютчик познал смысл крылатой фразы «Граждане, храните деньги в сберегательной кассе». Хотя прежде в Интернете он хвастал состоянием, говорил, что неприлично богат, и даже обмолвился однажды о доме, где деньги лежат. Правда, теперь воротила биткоиновых бирж сам признает, что поплатился за неосмотрительность.



Павел Няшин, блогер: «Они залетели в дом и сразу мне прикладом от пистолета ударили в глаз, положили на пол, связали. Потом побежали на второй этаж, связали моего товарища. Начали угрожать. Хотели вообще похитить. В итоге, как узнали, что дома есть наличность, забрали сейф. Там была сумма, эквивалентная 24 миллионам рублей, и много документов, которые мне нужны были по жизни».



Преступников, конечно же, ищут. Няшин дает показания. Он заявил, что незадолго до налета с ним в социальных сетях связывался незнакомец, представился инвестором, сказал, что хочет вложиться в криптовалюты, и попросил Няшина от его имени торговать на бирже. Сам Няшин не исключает, что в числе непрошеных гостей был и его новый клиент.



Павел Няшин, блогер: «Один человек был не в маске, я лицо его помню и узнаю. Был человек в маске Деда Мороза и очки обычные. Неполный костюм Деда Мороза. И остальные грабители были в масках».



Судя по всему преступники собрали на блогера исчерпывающее досье. Знали наверняка, что им будет чем поживиться. Ведь Няшин — это пример того, как в 23 года можно проснуться богатым и знаменитым. Он записывал видео для своей страницы в социальных сетях, где учил торговать подписчиков на биткоин-биржах, его даже приглашали к себе в гости известные на просторах интернета блогеры. Им он тоже хвастал благосостоянием.



Каким образом преступники узнали адрес блогера, еще предстоит выяснить. Но, очевидно, в этом налетчикам помог сам Няшин, который в одном из видео показал свои новые апартаменты.



В итоге после случившегося в МВД завели уголовное дело о разбойном нападении. Няшину же еще предстоит оценить весь ущерб, так как налетчики забрали его компьютер, с помощью которого он и торгвал на биткоин-бирже. Удалось ли им взломать аккаунт блогера-миллионера и вывести криптовалюту, не знает пока и сам Няшин.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Антона Талпы.