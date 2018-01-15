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    У посетительницы Исторического туалета ГУМа украли драгоценности на 300 тысяч рублей

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    У посетительницы Исторического туалета ГУМа украли драгоценности на 300 тысяч рублей

    У посетительницы Исторического туалета ГУМа украли драгоценности на 300 тысяч рублей

    В Историческом туалете Государственного универсального магазина (ГУМ) на Красной площади у женщины украли кольца стоимостью 300 тыс. рублей.

    Потерпевшая обратилась в полицию вечером 14 января. Она рассказала, что сняла с пальцев три кольца в Историческом туалете ГУМа и положила украшения на столешницу рядом с раковиной. Однако в этот момент у нее зазвонил телефон. Женщина вышла из туалета, чтобы ответить на звонок, а вернувшись, обнаружила, что колец на месте уже нет.

    В результате материальный ущерб составил около 300 тыс. рублей. По факту произошедшего проводится проверка, сообщает агентство «Москва».

    Исторический туалет ГУМа — богато обставленная платная уборная с историческими интерьерами. Посетители могут принять душ, почистить зубы, побриться и перепеленать ребенка.

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