У посетительницы Исторического туалета ГУМа украли драгоценности на 300 тысяч рублей

В Историческом туалете Государственного универсального магазина (ГУМ) на Красной площади у женщины украли кольца стоимостью 300 тыс. рублей.
Потерпевшая обратилась в полицию вечером 14 января. Она рассказала, что сняла с пальцев три кольца в Историческом туалете ГУМа и положила украшения на столешницу рядом с раковиной. Однако в этот момент у нее зазвонил телефон. Женщина вышла из туалета, чтобы ответить на звонок, а вернувшись, обнаружила, что колец на месте уже нет.
В результате материальный ущерб составил около 300 тыс. рублей. По факту произошедшего проводится проверка, сообщает агентство «Москва».
Исторический туалет ГУМа — богато обставленная платная уборная с историческими интерьерами. Посетители могут принять душ, почистить зубы, побриться и перепеленать ребенка.
В результате материальный ущерб составил около 300 тыс. рублей. По факту произошедшего проводится проверка, сообщает агентство «Москва».
Исторический туалет ГУМа — богато обставленная платная уборная с историческими интерьерами. Посетители могут принять душ, почистить зубы, побриться и перепеленать ребенка.
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