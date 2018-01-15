Эксперимент по маркировке сигарет стартовал в России

В России сигареты начали маркировать двухмерным кодом в формате Data Matrix.
Пилотный проект, который будет добровольным, пройдет с 15 января по 31 декабря 2018 года. В эксперименте могут принять участие производители сигарет, оптовики, а также предприятия розничной торговли. Кроме того, с 1 июля к эксперименту смогут присоединиться импортеры табака.
Проект предполагает маркировку папирос и сигарет двухмерным кодом в формате Data Matrix. Он будет содержать информацию, подтверждающую подлинность продукции, в том числе название марки сигарет, дату, место и время производства. Средство идентификации решено наносить на нижнюю торцевую или боковую часть пачки. В случае с блоками штрих-код рекомендуется наносить на боковую часть.
Ожидается, что нововведение поможет повысить собираемость налогов и увеличить долю легального табака на рынке. По итогам эксперимента будет определена целесообразность перехода на обязательную маркировку.
Как отмечает РИА Новости, пока только предстоит понять, увеличит ли маркировка стоимость сигарет, однако участники рынка считают, что выбранная технология не сильно повлияет на цену пачки, если повлияет вообще.
Проект предполагает маркировку папирос и сигарет двухмерным кодом в формате Data Matrix. Он будет содержать информацию, подтверждающую подлинность продукции, в том числе название марки сигарет, дату, место и время производства. Средство идентификации решено наносить на нижнюю торцевую или боковую часть пачки. В случае с блоками штрих-код рекомендуется наносить на боковую часть.
Ожидается, что нововведение поможет повысить собираемость налогов и увеличить долю легального табака на рынке. По итогам эксперимента будет определена целесообразность перехода на обязательную маркировку.
Как отмечает РИА Новости, пока только предстоит понять, увеличит ли маркировка стоимость сигарет, однако участники рынка считают, что выбранная технология не сильно повлияет на цену пачки, если повлияет вообще.
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